Na povabilo Goloba v ponedeljek na obisku v Ljubljani makedonski premier

Premierja bosta po napovedih posebno pozornost namenila približevanju Severne Makedonije Evropski uniji. Govorila bosta tudi o aktualnih razmerah v Severni Makedoniji in širši regiji, so sporočili iz Golobovega kabineta. Podpisala bosta tudi deklaracijo o okrepljenem sodelovanju.

Slovenija naj bi Severni Makedoniji ponudila tehnično pomoč

Po navedbah virov v kabinetu naj bi Slovenija Severni Makedoniji ponudila podobno tehnično pomoč na poti v EU kot Bosni in Hercegovini ob obisku premierja Goloba v Sarajevu marca. Za tehnično pomoč Sarajevu je vlada v proračunu rezervirala milijon evrov, ni pa še znano, koliko naj bi znašala pomoč Skopju.

Severna Makedonija, ki ima status kandidatke za članstvo v EU že od leta 2005, je po letih čakanja julija lani vendarle začela pogajanja za vstop v unijo. Začetek pogajanj je več let blokirala Grčija, ki je zahtevala, da država spremeni ime, nato pa še Bolgarija, ki je blokado odpravila julija lani, potem ko so v Skopju pristali na vpis bolgarske manjšine v ustavo in spremembe zgodovinskih učbenikov. To bodo morale sicer makedonske oblasti še uresničiti.

Podporo Severni Makedoniji izrazili tudi Pirc Musarjeva in Fajonova

Slovenija Severno Makedonijo podpira na njeni poti v EU od samega začetka. To podporo je ob februarskem obisku predsednika makedonskega sobranja Talata Xhaferija v Ljubljani izrazil tudi slovenski državni vrh. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je izpostavila kot pomembno, da države, ki si delijo vrednote in del zgodovine, združijo moči in v okviru EU postanejo pomemben igralec na mednarodnem parketu. Predsednica republike Pirc Musar pa se je z gostom strinjala, da je prihodnost Severne Makedonije in Zahodnega Balkana evropska.

Podporo Severni Makedoniji na poti v EU je pred tem med obiskom v Skopju oktobra lani izpostavila tudi zunanja ministrica Fajon. Ta je ob tem izrazila prepričanje, da lahko država do leta 2030 postane polnopravna članica unije.