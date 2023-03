Na pošto prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine

Finančna uprava (Furs) je danes zavezancem po pošti na dom poslala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022. V tem svežnju so izračuni za tiste, ki ne uveljavljajo olajšave za vzdrževane družinske člane in nimajo dohodkov od opravljanja dejavnosti ali katastrskega dohodka. Izračuni za preostale bodo sledili konec maja.

Informativni izračun dohodnine je sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga Furs na podlagi uradnih evidenc, ter podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki mu jih morajo posredovati izplačevalci oz. zavezanci za dohodnino. Ko ga zavezanec prejme, mora preveriti pravilnost podatkov, in če se z njim strinja, v določenem času postane odločba.

Prvi sveženj informativnih izračunov so na pošto oddali danes in jih lahko zavezanci pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih takoj v začetku aprila. Že danes pa lahko v svoj informativni izračun vpogledajo tisti, ki imajo na telefonu naloženo Fursovo aplikacijo eDavki.

V tem svežnju bo informativne izračune dohodnine prejelo 961.322 zavezancev, od tega 66.626 oz. sedem odstotkov z doplačili, 543.039 oz. 56 odstotkov z vračili in 351.657 oz. 37 odstotkov brez vračila ali doplačila dohodnine. Doplačati morajo skupaj 29,5 milijona evrov, vračil pa je za skupaj 93,9 milijona evrov. Povprečni znesek doplačila znaša 443 evrov, povprečni znesek vračila pa 173 evrov.

Rok za vložitev ugovora se bo iztekel 3. maja. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 2. junij, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na bančne račune do 31. maja.

Zavezanec mora v primeru nepravilnih ali nepopolnih podatkov podati ugovor, sicer stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. Zaradi nekaj centov razlike pa ni treba vlagati ugovora, so opozorili na Fursu. Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

Drugi sveženj bo sledil 31. maja

Drugi sveženj za tiste, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane oz. so hkrati tudi sami vzdrževani družinski člani ali pa imajo dohodke od opravljanja dejavnosti ali katastrski dohodek, bo sledil 31. maja.

Na Fursu so glede letošnje odmere dohodnine izpostavili možnost plačila teh obveznosti z direktno obremenitvijo SEPA (SDD). Račun zavezanca bo za plačilo obveznosti, določenih z informativnim izračunom dohodnine, bremenjen na dan, ko se izteče rok za plačilo te obveznosti. Morajo pa pred tem Fursu predložiti soglasje za SDD, in sicer prek sistema eDavki. Soglasje nato velja za plačilo vseh nadaljnjih obveznosti te vrste, če ga zavezanec ne prekliče.

Spomnili so še, da za leto 2022 ne velja več posebna davčna obravnava določenih dodatkov, prejetih za delo v težkih, zahtevnih in rizičnih razmerah epidemije covid-19. To pomeni, da se tudi ti dodatki vštevajo v davčno osnovo za letno odmero dohodnine.

Letos dve novi olajšavi

Pri sestavi informativnih izračunov so upoštevali tudi dve novi olajšavi, ki sta bili uvedeni z letom 2022, in sicer za zavezance po dopolnjenem 70. letu starosti ter zavezance, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči. Obe sta določeni v višini 1.500 evrov letno.