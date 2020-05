Na poroko lahko spet povabite več kot 50 ljudi in imate živo glasbo

Po novem odloku o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi, če je med njimi ustrezna razdalja. Ta omejitev ne velja za poročna slavja, saj gre za krog zasebnih povabljencev, pri poročnem obredu na javnem kraju pa omejitev do 50 ljudi velja. Vlada je objavila tudi odgovore na druga pogosta vprašanja.

Novi odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Sloveniji, ki ga je vlada izdala 15. maja, velja pa od ponedeljka, na javnih krajih dovoljuje zbiranje do 50 ljudi, če je med njimi mogoče zagotoviti ustrezno razdaljo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pod temi pogoji so tako dovoljene organizirane prireditve, še vedno pa so prepovedani denimo koncerti in zbiranja, na katerih ni mogoče držati razdalje.

Državljani, ki so se jim v zvezi s tem porajale dileme, kaj je dovoljeno in kaj ne, so tako na vlado naslovili več vprašanj. Odgovore na najpogostejša vprašanja je vlada objavila na svoji spletni strani, na kup jih je zbral STA.

Ali lahko gostinci organizirajo različna praznovanja ali poslovne dogodke za zaključene družbe? Kakšne so omejitve in koliko ljudi se lahko zbere?

Omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Ali je v gostinskih obratih, na vrtovih, terasah, na porokah dovoljena živa glasba?

Omenjeni odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi ne ureja zasebnih zabav. Če je takšen dogodek zaprtega tipa in ne gre za zbiranje ljudi na javnem kraju, kjer je dostop omogočen vsakemu, ni ovir. Treba pa je upoštevati splošna navodila in priporočila NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

Poročna slavja v gostinskih lokalih in podobnih obratih ali na zasebnem zemljišču niso omejena z omenjenim odlokom, saj ne gre za zbiranje ljudi na javnem kraju in mestu, temveč za krog zasebnih povabljencev. Foto: Getty Images

Kako je s poročnimi slavji?

Poročna slavja v gostinskih lokalih in podobnih obratih ali na zasebnem zemljišču niso omejena z omenjenim odlokom, saj ne gre za zbiranje ljudi na javnem kraju in mestu, temveč za krog zasebnih povabljencev. Izvedbo poročnega obreda, za katerega je pristojna upravna enota in se izvaja na javnem kraju, pa je treba organizirati v skladu z določbami odloka, po katerem je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi, potrebno je zagotavljanje minimalnega stika med njimi.

Kako je z izvedbo skupščine gospodarske družbe?

Izvedba skupščine gospodarske družbe po mnenju vlade ne šteje za zbiranje ljudi na javnem kraju in mestu, ker gre za zaprti oziroma vabljeni krog ljudi, in ni podvržena omejitvi omenjenega odloka.

V skladu z odlokom o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi se sme v kinodvoranah in gledališčih zbrati do 50 ljudi in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi. Foto: Getty Images

Kakšne omejitve veljajo za kinematografe?

V skladu z odlokom o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi se sme v kinodvoranah in gledališčih zbrati do 50 ljudi in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ.

Ali lahko izvedemo vaje v vadbenem prostoru, ki je javno mesto, na vajah pa je manj kot 50 godbenikov?

Omenjeni odlok ne posega v delovanje društev v njihovih prostorih. Če se vaje izvajajo v društvenih prostorih in je dostop omogočen samo članom društva, ne gre za zbiranje ljudi na javnem kraju.

Ali je na tržnici dovoljeno organizirati prireditve in dogodke?

Omejitveni ukrepi dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov v sklopu delovanja tržnice, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ. Če pa gre za javno zbiranje (prireditev, shod), potem veljajo omejitve iz odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja, torej je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi.

Ali lahko nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji oddajajo površine za piknike?

Omejitveni ukrepi dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ.