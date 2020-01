Na Poljskem svinje požrle svojega rejca

Bizarna vest prihaja s Poljske, kjer so našli truplo 72-letnika, ki so ga požrli njegovi lastni prašiči. Posmrtne ostanke je našel sosed.

Patologi so zaenkrat lahko potrdili le, da so nesrečnika požrle svinje, ki jih je imel na kmetiji in so se prosto sprehajale okoli, poroča STA:

Ker pa so prašiči požrli praktično vse mehko tkivo pokojnega, ne morejo ugotoviti, kaj je bil dejanski vzrok smrti in ali je bil morda še živ, ko so ga živali začele gristi.

Oblasti domnevajo, da je med krmljenjem živali doživel srčni napad in je padel. Vendar pa ker tega patologi ne morejo ne potrditi ne ovreči, bo tožilstvo najverjetneje zavrglo nadaljnjo preiskavo dogodka, še dodaja STA.

Prašiče bodo usmrtnili, ob tem pa je oblasti zagotovile, da meso ne bo končalo na prodajnih policah.