Na okoljskem ministrstvu sestanek na temo nevarnih odpadkov

V Ljubljani bo danes potekal sestanek predstavnikov ministrstva za okolje in prostor z zbiralci, proizvajalci in obdelovalci odpadkov. Na njem bodo iskali rešitve za preprečitev kopičenja nevarnih odpadkov, potem ko je te v svoj obrat na Vrhniki skladno z odločbo gradbenega inšpektorata nehal voziti Kemis.

Ministrstvo je sklicalo sestanek s predstavniki pooblaščenih organizacij, ki imajo dovoljenja za zbiranje odpadkov, s katerimi razpolaga tudi Kemis. Spregovorili bodo o tem, kakšne so zmožnosti za prevzemanje takšnih odpadkov, so sporočili z ministrstva.

Strah pred kopičenjem nevarnih odpadkov se je pojavil, potem ko je gradbena inšpekcija Kemisu prepovedala opravljati dejavnost v zgradbah, obnovljenih po požaru leta 2017. Kemis je v skladu z odločbo prenehal dovažati odpadke na svojo lokacijo na Vrhniki.

Tveganje za razne nesreče in požare

V zbornici komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije se bojijo ponovitve situacije iz leta 2017, ko so nevarni odpadki po požaru pri Kemisu ostajali pri komunalnih podjetjih in v industriji, kjer ti odpadki nastajajo v proizvodnem procesu. Zmogljivosti komunalnih podjetij omogočajo skladiščenje nevarnih odpadkov za približno mesec dni, ne pa za daljši čas. Prevelike skladiščene količine nevarnih odpadkov povečujejo tudi tveganje za razne nesreče in požare.

V Sloveniji sta sicer največja prevzemnika nevarnih odpadkov Kemis in Saubermacher Slovenija, ki imata tudi največji spekter nevarnih odpadkov, ki jih lahko sprejemata.