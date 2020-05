Na odboru DZ za kulturo o bojazni pred rezi na področju knjige in filma

V DZ je na zahtevo Levice potekala nujna seja odbora za kulturo, na kateri so želeli opozoriti na tveganje, da bi zaradi epidemije koronavirusa prišlo do dodatnega krčenja sredstev za že sedaj podhranjeno kulturo. Člani odbora niso sprejeli nobenega predloga Levice, so pa podprli koalicijske sklepe ter zahtevo po izvajanju zakona o kulturnem evru, piše STA.

Na šesturni seji so se osredotočili predvsem na področje knjige in filma in v goste povabili številne predstavnike teh institucij. Povod, da so se osredotočili zgolj tema segmentoma kulture, je bil, da je pristojno ministrstvo 27. marca Javni agenciji za knjigo (Jak) in Slovenskemu filmskemu centru (SFC) sporočilo, naj s finančnimi obveznostmi, vezanimi na razpise, počakata na rebalans proračuna.

V začetku seje je koordinator Levice Luka Mesec dejal, da je od odločitev ministrstva za kulturo ter poslancev odvisno mesto omenjenih kulturnih panog v družbi ter tega, kako bosta ovrednoteni v rebalansu. Levico po njegovih besedah skrbijo nekateri namigi, da bo kultura kljub temu, da je izstradana še od minule krize, zopet deležna rezov v novem rebalansu. Zato je njihov apel, da se preneha z varčevanjem v kulturi, piše STA.

Minister dokumentu predlagateljev očital vrsto negativizmov

Minister za kulturo Vasko Simoniti pa je v nagovoru izpostavil, da je po 45 dneh na položaju postavljen pred zahtevno nalogo podati celostno oceno stanja in pa projekcije za prihodnost, še posebej v luči tega, da se soočamo s pandemijo novega koronavirusa. Dokumentu predlagateljev je očital vrsto negativizmov in izrazil nestrinjanje s tem, da vlada z dosedanjimi sprejetimi ukrepi za kulturo ni uspela niti v minimalni meri pokazati volje in ji priskočiti na pomoč.

Zatrdil je, da je ministrstvo v tem kratkem obdobju vložilo precej energije v to, da je kultura postala enakopraven člen pri obravnavi kriznega položaja, ki je prizadel celotno državo in širše. Sprejeli so vrsto ukrepov, med njimi zakona, ki sta šla nasproti kulturi v tej meri, da se je zavarovalo najbolj ranljive skupine in hkrati omogočilo, da kultura v tem času ohranja svojo živost. Dodal je, da se kot minister večkrat znajde v dilemi, ali naj ministrstvo skrbi za socialni korektiv ali naj v prvi vrsti spodbuja ustvarjalnost, piše STA.

Poslanska skupina Levica je za sejo pripravila pet sklepov, odbor pa je vse zavrnil. Med predlaganimi sklepi je bilo, naj vlada v sklopu rebalansa proračuna odpravi vse varčevalne ukrepe in poveča sredstva za kulturo na dva odstotka BDP in, da se filmu nameni 11 milijonov na letni ravni. Odbor pa je sprejel sklep, ki ga je predlagal Samo Bevk (SD), da se v okviru rebalansa zagotovi sredstva za izvajanje zakona o kulturnem evru.

Sprejeli vse predloge SDS

Sprejeli pa so vse predloge SDS, in sicer, da odbor pozove ministrstvo, da po odpravi omejitvenih ukrepov nadaljuje s postopki za izvedbo razpisov. Obenem odbor poziva ministrstvo, da v tretjem paketu ukrepov za omilitev posledic epidemije naslovi še tiste samostojne kulturne ustvarjalce, ki so izpadli iz dosedanjih ukrepov. Hkrati poziva ministrstvo, da v skladu z možnostmi proračuna zagotovi kulturi ustrezen položaj za njeno nemoteno delovanje in razvoj na vseh področjih, še piše STA.