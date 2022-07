Na območju Kranjske Gore pogrešana mladoletnika. Ste ju videli?

Kranjskogorski policisti so prejeli prijavo o dveh pogrešanih mladoletnih osebah. Gre za francoska državljana, 16-letno Penelope Murat in 17-letnega Swenna Gaudina Jeangoyuta. Na območju Mlinca proti Dovški babi sta se ločila od ostalih pohodnikov, po do zdaj zbranih podatkih so ju nazadnje opazili na Plavškem rovtu in kasneje na območju Jesenic, so sporočili s Policijske uprave Kranj.