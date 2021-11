Na Obali zatulila sirena javnega alarmiranja

V Piranu in Izoli so zaradi visokega plimovanja morja sprožili sireno javnega alarmiranja z znakom - opozorilo na nevarnost. Prejeli so tudi prve klice, a za zdaj o hujših posledicah na srečo ne poročajo.

Piranska občina je že tekom dneva na svoji spletni strani opozorila na napovedi Agencije RS za okolje (Arso), da bo gladina morja danes zvečer povišana na okoli 330 centimetrov in da lahko morje med 19. in 22. uro poplavi nižje dele obale v višini okoli 30 centimetrov. Ob 18:22 so sprožili sireno javnega alarmiranja.

Stanovalcem in obiskovalcem Pirana so zato na občini priporočili, da osebna vozila parkirajo na višje ležeča mesta oziroma na Fornače in se poskušajo izogniti vožnji na lokacijah, kjer morje poplavlja cestišče v Piranu.

Prejeli so prve klice, hujših posledic zaenkrat ni

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so na območju Pirana že dobili prijavo več dogodkov, pri čemer so aktivirali tudi prostovoljna gasilska društva, ki pa o poškodovanih in številu poškodb še ne poročajo. Morje je prestopilo rob obale na Prešernovem nabrežju in pri Gea Collegu.

Sireno javnega alarmiranja je regijski center za obveščanje Koper ob 19.30 zaradi visokega plimovanja morja sprožil tudi v Izoli.