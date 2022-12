Na Obali obsežna iskalna akcija za pogrešano domačinko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti, gasilci in reševalci nadaljujejo iskalno akcijo za pogrešano domačinko iz Portoroža, ki jo iščejo od srede.

Iskalna akcija za pogrešano domačinko se je začela v sredo, ponoči pa so jo prekinili, nam je povedala tiskovna predstavnica koprske policije Anita Leskovec. Domačina so iskali z dronom in tudi s termovizijsko kamero, a ga niso našli.

Pod vodstvom policije danes iskalno akcijo nadaljujejo. Posredujejo tudi gasilci JZ GB Koper, pripadniki GRS Ljubljana, Kamnik, Bohinj ter kinologi in vodniki reševalnih psov obalne regije.

Več informacij o pogrešani za zdaj še ni znanih.