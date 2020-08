Na NPU še izredni nadzor nad varovanjem tajnih podatkov

Inšpektorat za notranje zadeve od ponedeljka na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) opravlja izredni nadzor nad varovanjem in obravnavanjem tajnih podatkov, so za STA potrdili na policiji. Na NPU že nekaj časa poteka tudi nadzor nad nekaterimi preteklimi preiskavami, kar je zahteval minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

"V nadzoru preverjajo, ali zaposleni v NPU ustrezno z zakonom o tajnih podatkih in podzakonskimi predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi, določajo, označujejo, prenašajo, razmnožujejo, evidentirajo, uničujejo in arhivirajo dokumente oziroma medije, ki nosijo stopnjo tajnosti ter ali z njimi ravnajo skladno z zakonom o tajnih podatkih," so na vprašanja STA pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU). Ob tem so izpostavili, da inšpektorji v skladu z odredbo o izrednem nadzoru niso zahtevali vpogleda v vsebino tajnih podatkov.

Portal 24ur.com, ki je prvi poročal o novem nadzoru na NPU, namreč med drugim navaja, da so inšpektorji po neuradnih podatkih kriminalistom brskali celo po računalnikih in iskali zaupne dokumente. Preiskovalci so se po pisanju portala temu uprli, vmes je posegel tudi predstavnik Policijskega sindikata Slovenije in protestiral zaradi nezakonitega početja inšpektorjev. Da so prekoračili svoja pooblastila, naj bi jih opozoril celo novi v. d. direktorja NPU Uroš Lepoša, ki je po pisanju portala zahteval, da se v zapisnik zapiše ugovor nad njihovim početjem, ker da brskanje po računalnikih ni zakonito. Poleg tega naj bi opozoril, da inšpektorji od NPU ne morejo zahtevati vseh zaupnih oziroma tajnih dokumentov.

Hojs je v izjavi novinarjem ob prihodu na današnjo sejo vlade dejal, da je namen nadzora izključno preveriti, ali se s tajnimi podatki ravna pravilno, zakonito in kot je treba. "O nobeni vsebini se ne pogovarjamo. Želim, da se tudi s tajnimi podatki dela zakonito," je zatrdil.

"Ogrožena bi lahko bila tudi življenja virov"

Nekdanji direktor kriminalistične policije Anton Dvoršek pa je za Radio Slovenija ocenil, da bi inšpektorji z vpogledom v vsebino dokumentov lahko ogrozili uporabo prikritih preiskovalnih metod in sodelovanje z viri, ogrožena bi bila lahko tudi življenja. "Na ta način lahko ogrozijo na eni strani tekočo preiskavo in na drugi strani ljudi - kriminaliste, tajne delavce in sodelavce policije," je dejal Dvoršek ter izpostavil, da v organiziranih kriminalnih združbam "niso čisto nič nežni, če ugotovijo, da imajo v svojih vrstah izdajalca ali nekoga, ki sodeluje s policijo".

Na GPU so glede domnevne nezakonitosti pojasnili, da je bil v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič seznanjen s tem, da se je v delu nadzora pojavil pomislek, ali je zahteva inšpektorja v skladu s pooblastili, ki jih ta ima na podlagi zakona o inšpekcijskem nadzoru. Zagotovili so, da se bodo glede tega pomisleka posvetovali s pristojnim organom za tolmačenje določb predpisov.

Navedli so še, da je bilo inšpektorjem kljub temu omogočeno nemoteno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora. Potrdili so tudi, da je pri nadzoru kot predstavnik vodstva policije navzoč tudi nekdanji generalni direktor policije Anton Travner, in sicer po pooblastilu v. d. generalnega direktorja policije Juriča.

STA je za odziv o dogajanju na NPU prosila tudi predsednika Policijskega sindikata Slovenije Roka Cvetka, a nanj še čaka.