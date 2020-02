Na Nizozemskem nove pisemske bombe: šlo naj bi za izsiljevanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domnevni izsiljevalec naj bi v prejšnjih napadih zahteval plačilo v virtualni valuti bitcoin in zagrozil z novimi eksplozivnimi pošiljkami.

Na sedežu banke v Amsterdamu je danes eksplodirala pisemska bomba, še eno eksplozivno pošiljko pa so odkrili v prostorih ameriške tehnološke družbe Unisys Corp v mestu Leusden. Podobna incidenta sta se na Nizozemskem zgodila že v sredo. Policija domneva, da gre za poskus izsiljevanja, piše STA.

Policija je sporočila, da so ob eksploziji pošiljke na sedežu banke ING v Amsterdamu zaradi vdihavanja dima oskrbeli eno osebo.

Drugo bombo v prostorih omenjenega ameriškega podjetja so razstavili, preden je eksplodirala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izsiljevalec naj bi zahteval plačilo v bitcoinih

Policija je za medije sporočila, da je možna povezava med današnjimi in sredinimi incidenti, v katerih sta bila tarča napada s pisemskima bombama banka ABN AMRO v Amsterdamu in japonsko podjetje Ricoh v mestu Kerkrade. Več pisemskih bomb so odkrili že prejšnji teden, piše STA.

Domnevni izsiljevalec naj bi v prejšnjih napadih zahteval plačilo v virtualni valuti bitcoin in zagrozil z novimi eksplozivnimi pošiljkami, če njegova zahteva ne bo izpolnjena, še piše STA.