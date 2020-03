Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so bili obveščeni o poskusih trženja koloidnega srebra in CBD kapljic za namen zdravljenja ali preprečevanja okužbe z novim koronavirusom. A kot opozarjajo, v EU uporaba koloidnega srebra v zdravilih ni dovoljenja. Kot zdravilo niso registrirane niti CBD kapljice.

Na NIJZ pojasnjujejo, da koloidno srebro ali nano srebro predstavlja srebro v obliki zelo majhnih delcev elementarnega srebra. Srebrove spojine so sicer že dolgo znane po tem, da zavirajo delovanje mikroorganizmov, a so jih v času po drugi svetovni vojni v celoti zamenjali bolj učinkoviti in manj strupeni antibiotiki. V medicini se trenutno omejeno uporabljajo le še za zdravljenje opeklin.

Uporaba koloidnega srebra sploh ni dovoljena

Rezultati različnih toksikoloških študij kažejo na strupenost nakopičenih nanodelcev srebra za jetra, njihov škodljivi vpliv na imunski sistem ter možno genotoksičnost. Posamezniki, ki bi uživali koloidno srebro, bi zato tvegali svoje zdravje, ne da bi ob tem sploh imeli koristi. Posledice za zdravje bi se lahko pokazale šele pozneje v življenju, so poudarili.

V EU uporaba koloidnega srebra v prehranskih dopolnilih, v plastičnih materialih v stiku z živili, v igračah in v zdravilih, zaradi pomanjkljive varnosti, kakovosti in učinkovitosti ter nesprejemljivega razmerja med koristjo in tveganjem, ni dovoljena.

Pozitiven učinek CBD kapljic na delovanje imunskega sistema ni dokazan

Kot zdravilo niso registrirane niti CBD kapljice. Najbolj pogosto se kot CBD kapljice predstavljajo izvlečki industrijske konoplje. Vsebnosti kanabinoidov v izvlečkih so lahko zelo različne.

Do sedaj ni bil presojan še noben pozitiven učinek CBD kapljic na delovanje imunskega sistema ali katerakoli druga od zdravstvenih trditev v povezavi z njimi.

Izvleki s kanabinoidi in izdelki, ki so jim taki izvlečki dodani, so t. i. nove živilske sestavine oziroma nova živila. To velja tudi za druge rastline, ki vsebujejo kanabinoide. Sintetično pridobljeni kanabinoidi bi bili, če bi se uporabljali, prav tako nove živilske sestavine. Trenutno presoja varnosti izdelkov s kanabinoidi še ni zaključena, zato ti ne zadostijo pogojem glede varnosti in zato niso legalno na trgu.

Zakonodaja o zdravilih tudi določa, da je prepovedano oglaševati in dajati v promet izdelke, predstavljene z lastnostmi za zdravljenje, če ne veljajo za zdravila, so še opozorili na NIJZ.