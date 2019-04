SDS: Möderndorfer je odkrito pristranski, saj ščiti SMC in SD

Jani Möderndorfer (SMC) je pri vodenju komisije državnega zbora, ki preiskuje domnevno nezakonito financiranje SDS, po mnenju poslanca SDS Dejana Kaloha odkrito pristranski, saj neupravičeno ščiti SMC in SD. Kot je pojasnil, je Möderndorfer v petek že drugič zavrnil širitev dela komisije na sume nezakonitega financiranja SMC in SD.

Poslanec Dejan Kaloh (SDS) je na današnji novinarski konferenci v DZ povedal, da SDS še tretjič predlaga širitev dela preiskovalne komisije na financiranje SMS in SD. Kot je ponovil, je treba razkriti politično odgovornost nosilcev javnih funkcij v SMC in SD.

Poslanec SDS Dejan Kaloh Foto: STA

"Obstajajo močni sumi, da so ti dve stranki in z njimi povezane pravne in druge osebe vplivale na poskuse domnevnega pranja denarja ter domnevnega nezakonitega financiranja strank in tudi same politične kampanje iz let 2014 in 2018," je poudaril.

V tej luči je v zvezi s SMC spomnil na afero s čez 130 tisoč evrov vredno maketo drugega tira, ki je s položaja ministra za okolje odnesla Jureta Lebna, oziroma na sodelovanje z agencijo Futura.

Znova je omenil tudi morebitno politično odgovornost za posle z "enormnimi zneski" na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na čelu katerega je bil tedaj Dejan Židan (SD). Gre za promocijo slovenskih izdelkov, ki jo je izvajala Futura, posel pa je bil vreden čez tri milijone evrov.

Prav tako jih v SDS še vedno skrbi 340 tisoč evrov vreden posel z agencijo Pristop, ki so ga v okviru reorganizacije centrov za socialno delo izpeljali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ko ga je vodila ministrica Anja Kopač Mrak (SD).

SDS se ne bo vdala

Skupni imenovalec teh poslov je po njegovih besedah to, da ožja državna uprava Futuri in Pristopu "omogoča ogromen vir zaslužka". "Ključno vprašanje pa je, ali ta denar davkoplačevalcev pride nazaj kot nezakonito financiranje političnih strank," je poudaril Kaloh.

Sumi po njegovem mnenju "vpijejo do neba", a je Jani Möderndorfer v petek na seji parlamentarne komisije znova zavrnil širitev preiskave, češ da za to ni podlage, ker bi se morala najprej zgoditi revizija računskega sodišča. "Seveda gre za namerno zavlačevanje. Sumi so jasni, potekajo policijske preiskave, Leben je že moral odstopiti. Gre za namerno pokrivanje SMC in SD," je bil oster poslanec SDS.

Jani Möderndorfer je v petek na parlamentarni seji komisije znova zavrnil razširitev preiskave. Foto: Bor Slana/STA

Parlamentarna komisija DZ, ki predstavlja "lov na čarovnice, beri - SDS", je bila ustanovljena na podlagi časopisnih člankov, "kar je smešno," je dejal Kaloh. Poudaril je, da je njihova stranka ravnala v skladu z zakonodajo, da je računsko sodišče ugotovilo le manjše nepravilnosti in da sploh ni zahtevalo odzivnega poročila, ker so popravljalni ukrep izvedli že med revizijskim postopkom.

SDS se zato ne bo vdala, je napovedal. Če širitve preiskave komisije ne bo, bodo razmislili o nadaljnjih korakih, je napovedal. Kaj bi v tej luči lahko prišlo v poštev, pa ni želel povedati.

Odziv SMC: današnje izjave so čisto zavajanje

"Današnje izjave poslanca Kaloha so čisto zavajanje," so se odzvali v SMC. Kot so poudarili, je preiskovalna komisija v petek soglasno sprejela sklep, s katerim je pozvala računsko sodišče k posebni reviziji SMC in SD, da bi ugotovila, ali obstaja morebitna podlaga za širitev preiskave.

"Pri SDS takšna podlaga obstaja, saj je nepravilnosti pri njenem financiranju ugotovilo tako računsko kot Okrajno sodišče v Ljubljani," so dodali. Opozorili so še, da je računsko sodišče po reviziji zadnje državnozborske volilne kampanje SMC izreklo pozitivno mnenje.

Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja, domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v DZ v letu 2018 je bila ustanovljena decembra lani.