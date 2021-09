V Ljubljani poškodovali spomenik žrtvam fašizma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je danes prejela obvestilo, da je ponoči na ljubljanskih Poljanah neznani storilec poškodoval spomenik 24 talcev. Po do zdaj zbranih obvestilih je na spomeniku poškodoval spominsko ploščo in vazo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.