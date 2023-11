Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letalo AWACS deluje v okviru širše dejavnosti za zbiranje informacij in vodstvu Nata omogoča najboljše mogoče poznavanje stanja. Zaradi navedenega je ta zmogljivost poleg zgodnjega opozarjanja ključna tako za Nato kot za njegove zaveznike, so še navedli v Slovenski vojski. Foto: Guliverimage

Na vojaškem letališču Cerklje ob Krki je danes pristalo Natovo letalo s sistemom za opozarjanje in nadzor iz zraka AWACS. Pristanek tega letala na cerkljanskem letališču potrjuje, da sta Slovenska vojska in slovensko vojaško letalstvo pri svojem razvoju na pravi poti, je ob tem ocenil poveljnik 15. polka vojaškega letalstva Janez Gaube.

Letalo Boeing 707 je Slovenijo obiskalo ob Natovi četrtletni načrtovalni konferenci, ki poteka na letališču Cerklje ob Krki, tamkajšnja letalska baza pa s tem obiskom dokazuje, da je pripravljena, vrhunsko usposobljena in opremljena za podporo tovrstnim letalom, je še dodal polkovnik Gaube.

Na letališču Cerklje ob Krki se je pravkar začela predstavitev zmogljivosti letala AWACS za predstavnike medijev. #NATOAWACS #MiSmoNato #StrongerTogether pic.twitter.com/1476lbFN2R — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) November 15, 2023

Poveljnik Natove operativne enote Awacs, polkovnik Maurizio Maggio, je pojasnil, da je Natov sistem za opozarjanje in nadzor AWACS zmogljiva, prilagodljiva in premestljiva tehnologija za nadzor morja in zračnega prostora.

Gre za eno redkih vojaških sredstev, ki so v lasti in upravljanju Nata. V Natovi vojaški zgodovini pa ji pripada edinstveno mesto, saj je prva večnacionalna letalska enota, ki jo je ustanovilo zavezništvo, je poudaril.

Enota AWACS je sicer Natova ključna zmogljivost za zgodnje opozarjanje, ne le na vzhodni meji zavezništva, temveč tudi za vse zaveznice, vključno s Slovenijo.

Pot Natovega letala nad Slovenijo. Foto: Radarbox / Posnetek zaslona

Ta sicer v Natu od leta 2004 igra ključno vlogo in je njegova cenjena članica. Kot zaveznica prispeva k skupnemu odvračanju in varnosti preostalih držav članic. Sodeluje v Natovih misijah in je gostiteljica zavezniških vaj. Zagotavlja tudi obrambne zmogljivosti za krepitev splošne pripravljenosti sil, je med drugim dejal Maggio.

Po podatkih Slovenske vojske je omenjeno letalo z najmanj 15-člansko posadko opremljeno z radarjem daljšega dosega in s pasivnimi tipali. S to opremo lahko zaznava kontakte v zraku in na tleh, oddaljene več sto kilometrov, ter te podatke posreduje zavezništvu.

Letalo s sistemom AWACS je sicer Slovenijo obiskalo za pet ur. Po pristanku na cerkljanskem letališču se bo vrnilo v svojo bazo v nemškem Geilenkirchnu. Gre sicer za štirimotorno reaktivno letalo Boeing 707 z nameščenim radarskim krožnikom premera 9,1 metra in drugo potrebno opremo. Njegova največja hitrost presega 800 kilometrov na uro, leti in operira pa na višini nekaj več kot devet kilometrov. Z enim polnjenjem goriva lahko v zraku ostane deset ur, gorivo pa mu lahko dotakajo tudi med poletom.