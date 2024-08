Na izredni seji občinskega sveta v Kanalu so se v torek seznanili z aktivnostmi in razmerami zaradi kemičnega onesnaženja pitne vode v vodarni Močila. Med drugim so sklenili, da naselij Močila in Gorenje Polje ne bodo več oskrbovali z vodo iz vodarne Močila. Dogodek preiskuje policija, zato nihče od vpletenih za zdaj ne želi prevzeti odgovornosti.

Na sejo občinskega sveta so povabili predstavnike vseh treh podjetij, ki so bila udeležena v nedavnem dogodku. Lastnika vodarne, to je podjetje Alpacem, predstavnika podjetja Kolektor Sisteh, ki je vodarno pred dvema letoma prenovilo, in predstavnika Sistehovega podizvajalca, to je podjetje Ekoling, ki je odpravljal garancijsko napako. Zadnje omenjeni je prisotnost na seji zaradi poti v tujino opravičil.

Po do zdaj znanih podatkih se je onesnaženje zgodilo pri odpravljanju garancijske napake puščanja rezervoarja permeata. Dobavitelj rezervoarja je napako začel odpravljati 24. julija. Najprej je delal na zunanji strani, 26. julija pa tudi na notranji strani. Tega dne so uporabniki pitne vode tudi zaznali vonj po topilih in naknadno so ugotovili, da so za onesnaženje krivi hlapi, ki so preko sicer prazne povezovalne cevi prišli v vodo v glavnih rezervoarjih vodarne.

Nujno prekuhavanje vode

Trenutno je v naselju Gorenje Polje dovoljena uporaba vode za prehranjevanje s prekuhavanjem, na Močilih pa še vedno samo za sanitarno uporabo. Že od 26. julija popoldan je brez vode celotna industrijska cona, v kateri je poleg cementarne Alpacem in podjetja Swisspearl še nekaj manjših obrtnikov. V cementarni so vodo za pitje in umivanje zagotovili sami, je povedal direktor proizvodnje Sven Božič.

Občinski svet je na seji soglasno sprejel štiri sklepe, s katerimi je zagotovil, da bodo vodo za naselji Močila in Gorenje Polje zagotavljali iz Mrzleka, vodooskrbo za industrijsko cono pa bodo popolnoma ločili od tiste za prebivalce. Poleg tega so pooblastili župana Miho Stegla, da uredi razmerja na vodarni tako, da bo pitna voda zagotovljena tudi v industrijski coni. Občinska uprava naj popravi strategijo vodooskrbe v občini Kanal ob Soči tako, da bo vodooskrba s pitno vodo za industrijsko cono popolnoma ločena od vodooskrbe za naselja in prebivalce.

Kot je povedal župan, pripravljajo vse nujno, da interventno (začasno) povežejo naselji z vodo iz Mrzleka in jo popolnoma ločijo od vodarne Močila, dotlej pa bodo vodo zanje dostavljali z gasilskimi cisternami neposredno v vodohrane. Interventna povezava bi lahko bila narejena v nekaj tednih, trenutno poteka dogovor z lastniki zemljišč.

Na vprašanje, zakaj občina ni bila obveščena o posegih na vodarni, je predsednik uprave Alpacema Tomaž Vuk odgovoril, da ni obstajal protokol obveščanja o posegih in da je šlo za garancijsko popravilo v sklopu prenove vodarne, pri kateri prav tako niso poročali o vsakem koraku. Po Steglovih besedah sicer občinski režijski obrat ni dobival poročil o delovanju vodarne.

V vodarni Močila je še vedno voda, onesnažena s stirenom, ki bi jo morali prečrpati iz glavnih rezervoarjev, vendar v tem trenutku čakajo odgovor ministrstva za naravne vire in prostor, kako naj se tega lotijo in kam lahko vodo sploh dajo, je pojasnil Stegel.

Jernej Horvat iz podjetja Kolektor Sisteh je povedal, da so s podizvajalci Ekoling redni sodelavci in da do zdaj še nikoli niso naleteli na podoben položaj. Po njegovih besedah so v podjetju pred začetkom izvajanja del dobili tudi popis materiala, kjer so bile navedene snovi, ki se lahko uporabljajo v tovrstnih primerih, snov, ki je onesnažila vodo, pa ne sodi mednje.