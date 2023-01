Na Goteniškem Snežniku iščejo obnemogla planinca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Goteniškem Snežniku v občini Kočevje je zgodaj popoldne stekla obsežna reševalna akcija dveh obnemoglih planincev, od katerih je eden dobil omrzline na nogah. Sprva je poletel helikopter, a se je moral zaradi slabega vremena vrniti v bazo. Gorski reševalci planinca rešujejo na klasičen način, je objavila uprava za zaščito in reševanje.

Po obvestilu so aktivirali gorske reševalce in helikopter Slovenske vojske. Helikopter je v Litiji pobral reševalca letalca in poletel proti Gotenici, vendar se je zaradi izredno slabega vremena moral vrniti v bazo.

Tako reševalci planina iščejo na klasičen način, pri reševanju sodelujejo tudi vozniki motornih sani. Intervencija bo potekala do poznih večernih ur, so navedli.