Na Galjevici trije neznanci poskušali oropati moškega

Policisti so bili v soboto okoli 11.30 ure obveščeni o ropu na Galjevici. Do oškodovanca so pristopili trije neznanci in od njega zahtevali gotovino.

Z silo in grožnjo so mu iz žepa odtujili denarnico, v kateri pa ni imel denarja. Oškodovancu je s kraja dogodka uspelo pobegniti. Vsi trije roparji, stari med 20 in 30 let, pa so odšli neznano kam.

Prvi moški osumljenec je višji od 183 centimetrov, suhe postave, obrit po glavi. Drugi osumljenec je manjši od 183 centimetrov, močnejše postave, ravno tako obrit po glavi. Tretji osumljenec je visok približno 183 centimetrov in ima kratke temno rjave lase.