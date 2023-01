Na Darsu zgroženi nad neodgovornimi vozniki

"Razlog za današnje zastoje na avtocestah je vsaj 30 zdrsov tovornih vozil zaradi neustrezne opreme, ki so se zgodili med 4.29 in 5.55 zjutraj. Zaradi njih je obstal promet, kar je preprečilo pot tudi plužnim vozilom. Dars ostro obsoja neodgovorne voznike tovornih in osebnih vozil, ki so se na pot odpravili brez ustrezne zimske opreme in kljub večdnevnim napovedim sneženja," so sporočili iz Darsa.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so delavci družbe Dars avtoceste preventivno začeli posipati že v nočnih urah, ko se je začel sneg oprijemati vozišča, pa so jih začeli plužiti.

"Ob 4. uri zjutraj je Dars začel izločati tovorna vozila na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko, sledilo je izločanje na dolenjski in štajerski avtocesti. Sneženje je bilo zelo intenzivno, ekipe Darsa so bile vseskozi na terenu, vendar so zdrsi tovornih vozil, okvare in 11 prometnih nesreč vplivali na zastoje in upočasnili pluženje ter posipanje," so še pojasnili.

Zdrsi tovornih vozil brez zimske opreme

Na območju vrhniškega klanca je avtovlečna služba opravila 12 izvlek tovornih vozil, od tega so bili trije slovenski prevozniki, devet pa tujih. Na višnjegorskem klancu pa je bilo med skupno sedmimi izvlečenimi tovornimi vozili pet domačih ter dve tuji.

Izvleko na odseku primorske avtoceste je bilo zaradi zdrsov tovornih vozil, zaradi katerih je posledično promet za več ur obstal, mogoče opraviti le na način, da se je avtovlečna služba ob popolni zapori avtoceste pripeljala do kolone v nasprotni smeri.

V zimsko akcijo je bilo vključenih 185 vzdrževalcev avtocest in hitrih cest ter 125 vozil družbe Dars. Porabili so 1.229 ton soli, 119.186 litrov natrijevega klorida ter štiri tisoč litrov kalcijevega klorida. Opravljenih je bilo približno 60 obhodov plužnih skupin.