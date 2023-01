Zasneženo jutro: zaprta primorska avtocesta, vozniki z lopatami #foto

Uresničile so se napovedi vremenoslovcev in Slovenijo je ponoči z zahoda zajelo močnejše sneženje. Ceste so zasnežene in v jutranjih urah lahko zato v prometu pričakujemo veliko težav.

- Zaradi prometne nesreče je zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica pred Bizovikom proti Malencam.



- Zaradi zdrsov tovornih vozil:- Zaprta primorska avtocesta pred Uncem proti Ljubljani.



- Zaprta je primorska avtocesta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru.



- Razcep Nanos je zaprt iz smeri Vrtojbe proti Kopru.

Jutranje razmere na cestah:

Nevarne jutranje situacije z avtoceste. Vozniki izstopili iz avtomobila in odstranjevali nanos snega. Foto: Blaž Vonča

Foto: DARS

Foto: DARS

Foto: DARS

Foto: DARS

Foto: DARS