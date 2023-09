Na čelu Pergama ostaja Jakob Počivavšek

Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam bo tudi v prihodnjem mandatu vodil Jakob Počivavšek, generalni sekretar pa ostaja Aljoša Čeč, je odločila generalna skupščina Pergama. Delegati so sprejeli tudi program dela za naslednje mandatno obdobje. Med prioritetami bosta sklenitev socialnega sporazuma in splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo.

Počivavšek je vodenje Pergama prevzel leta 2015, ko je na funkciji predsednika zamenjal Janeza Posedija. Pred tem je bil generalni sekretar te sindikalne centrale.

Kot so po današnji generalni skupščini sporočili iz Pergama, so zbrani danes sprejeli tudi poročilo o delu za preteklo mandatno obdobje in program dela za naslednje mandatno obdobje.

Med prioritetami za prihodnja leta so navedli sklenitev novega socialnega sporazuma in nove splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, izboljšanje delovnih pogojev, skrb za varnost in zdravje pri delu, zastopanje interesov delavcev ob pogajanjih za zdravstveno reformo ter reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zaščito sindikalnih zaupnikov in sindikalnih pravic.

"Pergam namerava še naprej krepiti strokovno delo neposredno s člani in sindikati, kar smo skozi leta vztrajno razvijali. Posebna pozornost pa bo namenjena tudi ozaveščanju, organiziranju in povezovanju delavcev in sindikatov na vseh ravneh – ne glede na to, v kakšni obliki zaposlitve opravljajo delo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot predstavnika države sta zbrane na generalni skupščini nagovorila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan, v imenu delodajalskih organizacij predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Marko Lotrič, sicer tudi predsednik državnega sveta, v imenu sindikalnih central pa predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič.

Pergam spada med največje sindikalne centrale v Sloveniji. Pod svojo streho že več kot 32 let povezuje sindikate zasebnega in javnega sektorja.

Pod njegovo okrilje tako spadajo sindikati papirne dejavnosti, grafične dejavnosti, založniške, časopisno informativne in knjigotrške dejavnosti, letalskega prometa, cestnega gospodarstva, pa tudi sindikati v zdravstvu, sindikati centrov za socialno delo Since07, sevalcev, farmacevtov, laboratorijske medicine, medicinskih sester Florence, veterinarjev, socialnega zavarovanja, visokega šolstva ter kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija.

Prav tako vključuje sindikate različnih podjetij in zavodov iz drugih dejavnosti, kot so kemija, gradbeništvo, lesarstvo in kovinska industrija.