Na brniškem letališču protest nezadovoljnih delavcev #foto

Sindikat poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana in Svobodni sindikat Aerodrom Ljubljana sta danes na letališču pripravila protestni shod zaposlenih pri Fraportu Slovenija proti, kot pravijo, krivičnim posegom v pravice iz podjetniške kolektivne pogodbe in za pošteno vrednotenje dela vseh zaposlenih.

Nezadovoljni so z novo podjetniško kolektivno pogodbo. Med drugim navajajo negativne spremembe na področju odpovedi pogodb, zaostritev pogojev za jubilejno nagrado ter ukinitev sistema napredovanja in nagrajevanja delovne uspešnosti, ki naj bi ju odslej urejali s splošnimi akti. Zahtevajo letno usklajevanje plač in pošteno vrednotenje dela v posebnih pogojih.

V vodstvu Fraporta Slovenija vse očitke zavračajo

Prizadevanja obeh sindikatov solidarnostno podpirajo v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije in pozivajo poslovodstvo družbe Fraport Slovenija, da nadaljuje socialni dialog ter se o pravicah zaposlenih na letališču uskladi tudi z omenjenima sindikatoma.

V vodstvu Fraporta Slovenija vse očitke zavračajo in pojasnjujejo, da so spremembe v kolektivni pogodbi posledica prilagoditve spremenjeni zakonodaji. Razloge za očitke s strani sindikata poklicnih gasilcev in kontrolorjev oskrbe letal vidijo v tem, da so nezadovoljni z umestitvijo v razrede po novem plačnem sistemu. Sindikat družbe Aerodrom Ljubljana je novo kolektivno pogodbo podpisal, zato je stopila v veljavo.