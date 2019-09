Na Bogračfestu stregli poljsko meso, ker je bilo cenejše #video

Na razstavnih prostorih lendavsko vino, naravni sokovi in vode, v kotlih pa poljsko meso. "Gre za zelo velik spodrsljaj, za katerega upam, da ni naklepen, temveč je bolj odraz nespretnosti, nepremišljenosti. Ampak zagotovo se to ne bi smelo dogoditi," je menil agrarni ekonomist Aleš Kuhar.

Domači govedorejci so razočarani

Nad izbiro poljske govedine na lendavskem Bogračfestu so razočarani tudi domači govedorejci. "To je res žalostno, da se je organizator odločil, da uvozi meso slabše kakovosti, cenejše. Namesto da bi na takšni prireditvi, kjer se promovira domače, ponujali domačo govedino," je dejal Branko Buček, predsednik Zveze govedorejcev Pomurja.

Ne bi bili v prekršku, tudi če bi izbrali dražje slovensko meso

Organizatorji pravijo, da je bila njihov ključni kriterij pri izbiri dobavitelja mesa cena in da so morali ravnati kot dober gospodar. Kot je povedal Romeo Varga, direktor Zavoda za turizem in razvoj Lendava, je bilo vse meso, ki so ga dobili pri dobavitelju, okoli tretjino cenejše.

Po naših informacijah je šlo za prihranek le nekaj sto evrov, a po zakonu o javnem naročanju organizator kot javni zavod ne bi bil v prekršku, tudi če bi se odločil za dražje slovensko meso.

Slovenski recepti, tradicionalne jedi, predvsem pa tako značilna jed, kot je prekmurski bograč, ne morejo biti skuhani iz drugega kot iz lokalnih surovin. To nima sicer nobene povezave z nameni tovrstnih aktivnosti, je menil Kuhar.

Prihodnje leto bo meso lokalne pridelave

Kljub vsemu pa organizatorji še vedno ne vidijo nič spornega v tem, da so na dogodku, ki so ga poimenovali največja kulinarična prireditev v Sloveniji, ponudili poljsko meso. Kot pravijo, so, kar zadeva kakovost, zagotovo zbrali dobro. A očitno vendarle več niso povsem prepričani o svoji izbiri, saj za prihodnje leto napovedujejo lokalno meso.