Mrzlo bo, v prihodnjih dneh lahko tudi sneg #video

Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo v osrednji in jugovzhodni Sloveniji še zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od -11 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od -2 do 5, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, piše Agencija RS za okolje (Arso).

V četrtek kratkotrajne snežne plohe

V četrtek bo zjutraj spremenljivo oblačno s kratkotrajnimi snežnimi plohami, nato se bo zjasnilo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. V petek bo pretežno jasno, veter bo oslabel.

Kako bo pri sosedih

V sosednjih pokrajinah bo danes sprva jasno in mrzlo, čez dan pa se bo od severa prehodno pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva v krajih jugovzhodno od nas še pretežno oblačno, še piše Arso.