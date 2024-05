V sredo je v Gorjanskem v trgovino vstopil 50-letni moški in najprej tam kričal, zatem pa v strop izstrelil naboj s šibrovko. Nato je zapustil trgovino in pred trgovino ponovno izstrelil naboj v avtomat za napitke, zatem pa sedel v osebno vozilo in se odpeljal proti stanovanjski hiši v vasi Gorjansko. Na domu se je kasneje predal policiji.

V sredo so ob 15. uri na OKC PU Koper prejeli klic, da sta se v vasi Gorjansko na območju PP Sežana sprla moška, uporabljeno pa je bilo tudi strelno orožje.

Na kraj so nemudoma poslali več policijskih patrulj in kriminalistov. Pri zbiranju obvestil od občanov so izvedeli, da naj bi bil storilec 50-letni domačin.

Osumljeni je nekaj pred 15. uro vstopil v trgovino v Gorjanskem, tam kričal, v strop izstrelil naboj z dolgocevnim orožjem, medtem ko sta bili v trgovini poleg prodajalke še dve osebi. Ko je zapustil trgovino, je spredaj ponovno izstrelil naboj v avtomat za napitke, sedel v osebno vozilo in se odpeljal proti stanovanjski hiši v vasi Gorjansko, kjer je repetiral puško in nasilno odprl vrata.

Streljal tudi na drugi lokaciji

Pri tem je članom družine grozil in v hiši še enkrat ustrelil. Ponovno je kraj zapustil in se odpeljal proti svojemu domu, kjer se je zaprl v hišo.

Policisti so zavarovali kraj in tja napotili policijskega pogajalca, ki se je s storilcem v hiši pogajal. Po več kot polurnem uspešnem telefonskem pogovoru je 50-letni osumljenec sam prišel pred stanovanjsko hišo in se ob 17.38 predal policistom. V celotnem dogajanju ni bil nihče poškodovan.

Zaradi vsega navedenega izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da je osumljeni storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in sicer povzročitev splošne nevarnosti (po drugem odstavku 314. člena kazenskega zakonika (KZ-1)). Ob 17.38 so mu na podlagi določil drugega odstavka 157. člena ZKP odvzeli prostost, odredili pridržanje in istočasno opravili varnostni pregled.