Moker teden, ponekod tudi sneg

Dopoldne bo oblačnost od juga naraščala, začelo bo rahlo deževati. Padavine se bodo popoldne na zahodu nekoliko okrepile, na vzhodu bo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno in deževno, meja sneženja se bo popoldne na severozahodu spustila na okoli 900 metrov nadmorske višine. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju 13, najvišje dnevne od 5 do 11, v alpskih dolinah malo nad 0, ob morju do 15 stopinj Celzija

V noči na sredo bo ob morju pihal okrepljen jugo, na Primorskem se bodo pojavljale tudi nevihte. V sredo bo sprva oblačno z dežjem, v alpskih dolinah bo ponekod dež prešel v sneg. Padavine bodo proti večeru oslabele. V četrtek bo več suhega vremena, oblačnost se bo trgala.

Snežne razmere v visokogorju

Nevarnost snežnih plazov je v visokogorju Julijskih Alp nad nadmorsko višino okoli 2000 metrov zmerna, druge stopnje, nižje ter drugod v naših gorah pa majhna, prve stopnje. Prožijo se lahko posamezni manjši plazovi nesprijetega snega z dovolj strmih pobočij, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.Veliko je zametov, ki se lahko sprožijo pod večjo obremenitvijo snežne odeje. V soboto je v gorah še snežilo, meja sneženja je bila na nadmorski višini okoli 1400 metrov. Več snega je zapadlo le v Julijskih Alpah in deloma v osrednjih Karavankah, drugod je bilo padavin bolj malo, zato tudi novega snega.Sneg je mehak, jugozahodni in južni veter ga je na izpostavljenih legah spihal v zamete, ki so večinoma na severozahodnih do severovzhodnih straneh grebenov in sedel. Nad nadmorsko višino okoli 2000 metrov je bila temperatura ves čas pod ničlo, zato je tam sneg večinoma suh, nižje pa se je ojužil in bolj sesedel.Danes se bodo spet začele pojavljati padavine, ki se bodo v torek krepile in v sredo slabele. Meja sneženja bo večinoma med 1200 in 1600 metri, v sredo čez dan pa se bo lahko zlasti na severozahodu spustila pod 1000 metrov. V hribih se bo krepil južni do jugovzhodni veter. V četrtek bo večinoma suho, nato bodo občasno spet padavine, v visokogorju snežne. STA