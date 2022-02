Mlekarna Celeia obeležuje 80. obletnico organiziranega odkupa mleka

Oglasno sporočilo

V Mlekarni Celeia letos praznujejo 80 let organiziranega odkupa mleka. Začetki segajo v čas 2. svetovne vojne, intenzivnejši razvoj mlekarske industrije pa se je začel v povojnem času. Danes največja mlekarna v slovenski lasti odkupuje in predeluje le slovensko mleko, ki je v celoti brez gensko spremenjenih organizmov. Častitljivo obletnico bodo v Mlekarni Celeia z različnimi aktivnostmi obeleževali skozi vse leto, 80 let tradicije, ponosa in sodelovanja z lokalnimi kmeti pa bo ponazarjal poseben, jubilejni logotip.

Mlekarna Celeia bo letošnjo obletnico obeležila s priložnostnim logotipom, ki ponazarja stkanost dolgoletnih vezi in predanost nadaljevanju slovenske mlekarske tradicije.

V zadružni Mlekarni Celeia, ki je največja mlekarna v slovenski lasti, bodo 80. obletnico z različnimi aktivnostmi obeleževali skozi vse leto 2022: "Kot poklon preteklosti, ponos sedanjosti in zaupanje v prihodnost bomo našo zgodbo, 80. obletnico Mlečne ceste, pripovedovali skozi komunikacijo, ki jo bo spremljal poseben, jubilejni logotip. Tega smo posvetili Mlečni cesti, ki simbolično ponazarja našo povezanost z več kot 800 kmetijami. V čast tradiciji bomo vse leto obujali spomine, oživljali zgodbe, ki so zaznamovale naš vsakdan, in razkrivali utrip slovenskega podeželja," ob jubileju pojasnjujejo v Mlekarni Celeia.

V mlekarni v Arji vasi danes dela več kot 200 zaposlenih, mleko pa odkupujejo z več kot 800 kmetij iz Savinjske, Šaleške, Koroške, širše Celjske in Kozjanske regije. "Obletnice so vedno priložnost, da se zahvalimo tistim, ki s svojim delom vsak dan prispevajo k skupnemu uspehu naše zgodbe. Slovenija je bila, je in mora ostati prepoznavna tudi po svoji odlični hrani, kamor zagotovo spadajo mlečni izdelki, ki so plod tradicije slovenskega mlekarstva," je ob obletnici povedal direktor Mlekarne Celeia Vinko But in s ponosom dodal, da so danes vsi njihovi izdelki brez gensko spremenjenih organizmov, mnogi nosijo certifikat Izbrana kakovost Slovenije, številni so za svojo kakovost vsakoletno nagrajeni z različnimi nazivi in priznanji.

Začetki današnje Mlekarne Celeia segajo v začetek 2. svetovne vojne, intenzivnejši razvoj pa se je začel v 50-ih letih.

Začetki Mlekarne Celeia segajo v leto 1942, ko je pod nemškim okupatorjem, imenovana Molkerei Cilli, odkupovala mleko s širšega celjskega območja in ga delno predelovala v sir. Od leta 1955 je nekaj časa poslovala v sklopu Zadružne zveze Celje, januarja 1962 pa se je vključila v Kmetijski kombinat Žalec, kasneje Hmezad. Delovanje mlekarne je bilo še isto leto prestavljeno v Medlog, ko se je podjetju priključila tudi sirarna iz Šmarja pri Jelšah. Zaradi zastarele opreme in želje po bližini pomembnih prometnih poti se je kmalu pojavil predlog o preselitvi proizvodnje na novo lokacijo v Arjo vas, kjer mlekarna deluje od konca junija 1984.

Mlekarna Celeia je svoje ime prejela leta 1995 in vse do današnjega dne ostaja zvesta tradiciji slovenskega mlekarstva in domačemu izvoru raznolike ponudbe mlečnih izdelkov. Najbolj je prepoznavna po svoji krovni blagovni znamki Zelene Doline, ki so jo predstavili leta 1997 in slovi po mlečnih izdelkih iz najboljšega mleka slovenskih kmetij, ki so dokazano brez GSO (brez gensko spremenjenih organizmov).

"Spoštovanje tradicije slovenskega mlekarstva in povezanost s slovenskimi kmeti je tisto, kar je Mlekarno Celeia vodilo skozi vseh osem desetletij in še danes, ob jubilejni obletnici, ostaja najbolj pomemben del njenega poslanstva," še ob obletnici izpostavljajo v Mlekarni Celeia.

Mlekarna Celeia danes odkupuje mleko z več kot 800 slovenskih kmetij, njihove izdelke pa vsako leto predstavlja tudi Mlečna kraljica Zelene Doline Slovenije.

