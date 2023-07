Ministrstvo zavrača navedbe NSi v zvezi z izplačilom nagrade Makarovičevi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanska skupina NSi je zaradi izplačila denarnega dela Prešernove nagrade umetnici Svetlani Makarovič zahtevala sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ. Na ministrstvu za kulturo, "v celoti in ostro zavračajo navedbe predlagateljev sklica nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ", so zapisali v odzivu.

"Ministrstvo za kulturo meni, da gre pri zahtevi nujnega sklica komisije DZ za nadzor javnih financ le za ustvarjanje političnih pritiskov na ministrstvo za kulturo. Namigovanja na znake korupcijskih tveganj ter namigovanje na kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja pa služijo le načrtni in zlonamerni diskreditaciji ministrice Aste Vrečko ter nabiranju političnih točk pred začetkom parlamentarnih počitnic," so zapisali v odzivu.

Pojasnili so, da na ministrstvu upoštevajo sklep Upravnega odbora (UO) Prešernovega sklada iz decembra 1999, po katerem je Svetlana Makarovič prejemnica Prešernove nagrade za leto 2000. Umetnica je kot nagrajenka Prešernovega sklada tudi vodena v evidenci. "Tedanja odločitev UO Prešernovega sklada je še vedno v veljavi, saj ni bila nikoli spremenjena, predstavlja ob spremenjeni volji Svetlane Makarovič pravno podlago za izročitev Prešernove nagrade za leto 2000. Navedeni sklep UO Prešernovega sklada torej predstavlja podlago za izpolnitev obveznosti," so zapisali.

Zaradi navedenega je ministrstvo na podlagi 12. člena zakona o Prešernovi nagradi, ki določa, da sredstva za dodeljevanje nagrad in delo UO zagotavlja Republika Slovenija ter da strokovna in administrativna dela za UO opravlja ministrstvo za kulturo, Svetlani Makarovič izplačalo 8.346 evrov. Znesek predstavlja v evre preračunano denarno nagrado, ki je bila določena v tolarjih v zgoraj navedenem sklepu UO Prešernovega sklada. Denarna nagrada ji je bila nakazana 16. junija, nakazani znesek ne vsebuje obresti, so spomnili na ministrstvu.

Ob tem dodajajo, da navedbe, da naj bi Svetlana Makarovič leta 2000 sprejela le denarni del nagrade, ne držijo, saj ji denarna nagrada takrat ni bila izplačana.

Poslanka NSi Iva Dimic je na današnji novinarski konferenci povedala, da obstaja utemeljen sum, da je ministrstvo za kulturo brez pravne podlage Svetlani Makarovič izplačalo denarni del njene Prešernove nagrade, ki jo je leta 2000 zavrnila.

Nujna seja komisije DZ za nadzor javnih financ bo v petek ob 10. uri.