Ministrstvo za javno upravo posodobilo spletno orodje Stop birokraciji

Na ministrstvu za javno upravo so s pomočjo uporabnikov posodobili spletno orodje Stop birokraciji. S pomočjo oddanih pobud in realiziranih ukrepov preko Stop birokraciji so skupaj z uporabniki na letni ravni prihraniti že več kot 365 milijonov evrov, so danes ob začetku delovanja prenovljenega orodja sporočili z ministrstva za javno upravo.

Od leta 2012 je bilo oddanih več kot 900 pobud, od katerih je bilo 64 pobud realiziranih, 36 pa jih je v fazi realizacije.

Prenove sistema Stop birokraciji so se lotili s pomočjo analize, temeljite raziskave in delavnic v tesnem sodelovanju z državljani oziroma uporabniki ter tako dobili celosten prenovljen sistem, kjer lahko uporabnik na enem mestu odda pobudo, dnevno spremlja "stanje" svoje pobude in vpliva na proces reševanja pobude, so sporočili z ministrstva.

Prenovljeno orodje Stop birokraciji ima tudi boljši in optimiziran iskalnik. Prav tako vsebuje Moj kalkulator, ki na enostaven način izračuna stroške ali prihranke posameznika ali podjetja in ikonizirano prikazovanje odzivnosti organov na pobude. Nadgradili so tudi aplikacijo Enotne zbirke ukrepov, kjer so zbrani vsi ukrepi za boljše zakonodajno okolje in je namenjena javnosti, da spremlja napredek vlade na področju boljše zakonodaje.

Medved: Oodajte pobudo, oddajte predlog

Foto: STA Ob odprtju prenovljene strani Stop birokraciji je tudi minister za javno upravo Rudi Medved izrazil zadovoljstvo in uporabnike povabil k sodelovanju. "Oddajte pobudo, oddajte predlog. Svetujte nam. Vsak vaš predlog bomo videli, vsak vaš predlog bomo poskušali kar najhitreje rešiti in predvsem in tisto je najpomembneje pretopiti v predpise, ki so mnogokrat prezapleteni," so ministrove besede povzeli v sporočilu.

Izboljševanje predpisov je izredno pomembno za doseganje kakovostnega zakonodajnega okolja, ki državljane in gospodarstvo ne ovira pri opravilih, temveč jih razbremenjuje, izboljšuje konkurenčnost gospodarstva, pospešuje odprtost trga, izboljšuje standard in povečuje transparentnost, so sporočili z ministrstva.

Orodje Stop razvili leta 2012

Pojasnili so, da je njihov cilj poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetnikom, da prihranijo svoj čas ter se posvetijo svoji primarni dejavnosti in ne administrativnim postopkom. Na ta način se znižajo tudi stroški, ki jih včasih povzročajo postopki, so še pojasnili na ministrstvu.

Že od leta 2005 na ministrstvu sistematično izvajajo odpravo zakonodajnih bremen. Orodje Stop birokraciji so razvili leta 2012 in je namenjeno vsem državljanom in podjetnikom, ki v poslovnem procesu ali v vsakdanjem življenju prihajajo v stik z upravnimi postopki in obveznostmi ter pri tem opazijo pomanjkljivosti. Orodje je namenjeno tudi pripravljavcem predpisov in drugim zaposlenim v javni upravi, ki se srečujejo z upravnimi postopki in imajo predloge, kako slednje poenostaviti.