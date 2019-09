Ministrstvo za javno upravo bo pripravilo nov predlog sprememb meja volilnih okrajev

Predstavniki parlamentarnih strank so se na srečanju pri predsedniku republike Borutu Pahorju dogovorili, da bo ministrstvo za javno upravo v mesecu dni pripravilo nov predlog meja volilnih okrajev, po katerem bo lahko razlika med največjim in najmanjšim okrajem nekoliko večja. In sicer do 25 odstotkov, je povedal minister Rudi Medved.

Po besedah ministra Rudija Medveda bi z novim predlogom lažje zadostili geografskim, zgodovinskim in drugim posebnostim okrajev, se bo pa z njim postavilo vprašanje, ali je to še ustavno sprejemljivo. "Tega ne vemo, zato bomo o tem poiskali ustavnopravna mnenja. Slednje smo predlagali tudi strankam, ki so naklonjene spreminjanju meja volilnih okrajev," je povedal.

Nekatere stranke pri spreminjanju volilnih okrajev ne sodelujejo aktivno

Na današnjih pogajanjih so po ministrovih besedah predstavniki strank bolj ali manj ostali pri tistem, "kar smo do zdaj že slišali". "Nekaj strank je za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu, zato pri spreminjanju meja volilnih okrajev niti ne sodelujejo tako aktivno, na drugi strani pa je nekaj strank, ki želijo najprej rešitev iskati v okviru spreminjanja meja volilnih okrajev," je dejal. Za uresničitev odločbe ustavnega sodišča, ki je prevelike razlike v velikosti volilnih okrajev spoznalo za neustavne, namreč poleg možnosti določitve novih meja volilnih okrajev obstaja še možnost ukinitve volilnih okrajev in uvedbe prednostnega glasu, o čemer med strankami prav tako tečejo pogajanja.

Foto: STA

Na današnjih pogajanjih pri predsedniku republike Borutu Pahorju so se sicer bolj posvetili predlogu za spremembo meja volilnih okrajev, ki ga je že pred časom pripravilo ministrstvo, do danes pa so imele stranke prek posebne aplikacije možnost nanj podati pripombe. Kot je povedal minister, so stranke do aplikacije dostopale različno aktivno, "so pa vse zelo hitro ugotovile, da če ostanemo v mejah zdajšnjih volilnih enot in začnemo spreminjati meje volilnih okrajev, smo zelo hitro v težavah".

Foto: STA

Nov predlog meja volilnih okrajev bodo po Medvedovih besedah na ministrstvu na željo nekaterih strank pripravili v mesecu dni, nato pa naj bi se v enaki zasedbi dobili znova. Vmes bodo predlog ves čas usklajevali, da bi lahko stranke na nov krog pogajanj prišle z "že izčiščenimi stališči". Kot so sporočili iz urada predsednika republike, naj bi se znova sestali konec oktobra. Do takrat bosta pripravljena tudi čistopisa obeh možnih rešitev, to je predlog za spremembo meja volilnih okrajev in predlog za ukinitev volilnih okrajev z uvedbo relativnega prednostnega glasu.

V igri še vedno ostajata obe možnosti

Med strankami sicer velja dogovor, da bo s podpisi poslancev v DZ vložen tisti predlog, za katerega bo mogoče doseči potrebno večino. Minister Medved je danes povedal, da v igri še vedno ostajata obe možnosti, pri čemer je izrazil prepričanje, da jim bo za eno od njih prej ali slej uspelo doseči potrebno večino. "Iz enega samega razloga – ker to preprosto moramo narediti," je dejal.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je po današnjih pogajanjih povedal, da v njihovi stranki ne izključujejo nobene rešitve. Podobno je v imenu SMC povedal Igor Zorčič, si pa želijo, da se v spremembe meja volilnih okrajev vloži še nekaj napora.

Foto: Ana Kovač

V NSi, SAB in SNS vztrajajo pri ukinitvi volilnih okrajev in uvedbi prednostnega glasu. Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je danes povedal, da so se v stranki najprej zavzemali, da bi bil prednostni glas absoluten, zdaj pa so se pripravljeni pogovarjati tudi o relativnem.

Predstavniki ostalih strank izjav niso dajali. V DeSUS in SDS naj bi bili glede na dozdajšnje izjave nekoliko bolj naklonjeni spreminjanju meja volilnih okrajev, v LMŠ in Levici pa njihovi ukinitvi.