Ministrstvo: Pogodba o subvencioniranem bivanju za manj kot 12 mesecev je nezakonita

Na ministrstvu za izobraževanje so v zvezi s spornimi pogodbami o subvencioniranem bivanju, ki so jih s študenti sklenili v Študentskih domovih UP, poudarili, da je vsakršna pogodba, sklenjena za čas, krajši od 12 mesecev, nezakonita. Če študentski domovi nepravilnosti ne bodo sami odpravili, bodo na ministrstvu uporabili ustrezna pravna sredstva.

V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so v sredo opozorili, da Študentski domovi Univerze na Primorskem (UP) nadaljujejo sporno prakso, ko študente silijo v podpisovanje nezakonitih pogodb, s katerimi so časovno omejili pravico do subvencioniranega bivanja za čas desetih mesecev. Direktor študentskih domov Viljem Tisnikar je sicer pojasnil, da gre za dolgoletno prakso, s katero se strinjajo tudi študenti, z oddajo sob v poletnih mesecih pa si študentski domovi zagotavljajo tudi nujna vzdrževalna sredstva.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so danes za STA poudarili, da je vsakršna pogodba o subvencioniranem bivanju, sklenjena med javnim ali zasebnim študentskim oz. dijaškim domom in študentom za krajši čas od 12 mesecev, nezakonita.

Spomnili so, da jih je o nepravilnostih v Študentskih domovih UP v maju 2018 opozoril ŠOS. Nato je ministrstvo septembra 2018 sklicalo sestanek s predstavniki ŠOS in študentskih domov. Na njem so se dogovorili, da študentom v študijskem letu 2018/19 ponudijo v podpis 12-mesečne pogodbe, kot izhaja iz odločbe, ki študentu dodeli pravico do subvencioniranega bivanja, in iz pogodbe o subvencioniranem bivanju, ki jo imajo študentski domovi sklenjeno z ministrstvom.

Na ministrstvu so dodali, da so vodstvo študentskih domov že pozvali, naj odpravijo nepravilnosti, sicer bodo na ministrstvu uporabili ustrezna pravna sredstva.