Ministrstvo po šesti akciji kulturnikov: Izjave aktiva delavcev so žaljive in neresnične

Na ministrstvu za kulturo so se odzvali na protest minuli torek. Ocenili so, da so kulturniki širil žaljive in neresnične izjave. Zahtevo po ministrovem odstopu "zaradi nedejavnosti v sektorju, s katerim upravlja, nestrokovnega ministrovanja in gest, ki spomnijo na zgodnje obdobje nacizma", so označili za "ad hominem napad na ministra", piše STA.

Na ministrstvu za kulturo omenjeno izjavo in zapis aktiva delavk in delavcev v kulturi, da Ljudska skupščina zahteva ministrov odstop, ker minister "Vasko Simoniti s svojo ekipo zavestno in na način, ki spominja na zgodnji nacizem, uničuje sodobno in v mednarodne vode vpeto živo umetnost in kulturo, ki nastajata na Slovenskem", razumejo kot "ad hominem napad na ministra, državno sekretarko in druge sodelavce. Ti se "na ministrstvu z vso predanostjo trudijo, da bi slovenska kultura to težavno obdobje pandemije, ki je prizadela ves svet, preživela s čim manj pretresi", piše STA.

Kot so dodali, objavljen odziv aktiva ni le žaljiv, ampak tudi v nasprotju z dejstvi. Ob tem poudarjajo, da so s protikoronsko zakonodajo pomagali samozaposlenim v kulturi, ki so jim med drugim izplačali temeljni mesečni dohodek in vse prispevke. Spomnili so, da so kulturnim izvajalcem, denimo nevladnim organizacijam, financirali projekte in programe, v okviru katerih so kriti tudi stroški dela, ter še, da so vsi delodajalci, ki delujejo na področju kulture, imeli pravico uveljavljati povračilo 80 odstotkov plač za svoje zaposlene.

Foto: STA

Slovenija je, kot so zapisali na ministrstvu, tudi zaradi njihovega prizadevanja, slovenski kulturi pomagala bolj obsežno kot večina držav EU. Pomagala je tako javnim zavodom kot samozaposlenim v kulturi; trenutno že več kot 2400 samozaposlenim v kulturi plačuje prispevke, piše STA.

Ministrstvo je zato izrazilo začudenje, o kakšnem "nasilju nad vrhunskimi umetnicami in umetniki" govori aktiv. Ob tem so poudarili, da so protestniki večkrat v nasprotju z zakonom z neprijavljenimi protesti zaprli Maistrovo ulico in brez posledične kazni vandalizirali stavbo ministrstva za kulturo.

Žaljivke kolektiva in vzporednice s totalitarnim nacionalnim socializmom in Hitlerjevim nacionalnim socializmom razumejo kot sovražni govor, zanikajo pa tudi trditev, da minister z ekipo "uničuje sodobno in v mednarodne vode vpeto živo umetnost in kulturo". Kot primer navajajo podelitev avstrijske državne nagrade Dragu Jančarju, kjer so poskrbeli za informacije za slovensko javnost in medije, še piše STA.