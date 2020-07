Pročelje kulturnega ministrstva dobilo klicaje

Pred ministrstvom za kulturo je popoldne potekala 6. akcija za kulturo. Po tritedenski prekinitvi, ko so se posvečali medijski zakonodaji, ki prav tako nastaja na ministrstvu za kulturo, je kulturnike k ponovni akciji spodbudil intervju z ministrom za kulturo Vaskom Simonitijem, objavljen v Demokraciji. Tokrat so ministrstvo polepili s klicaji.

Po poročanju STA se je okoli 150 zbranih z Muzejske ploščadi sprehodilo do ministrstva za kulturo, kjer so na pročelje nalepili tri velike klicaje, ki so jim dodali še napise "odstop".

Aktiv delavk in delavcev v kulturi je današnjo akcijo, s katero ponovno zahteva odstop ministra Vaska Simonitija, poimenoval Mali poletni rebalans za ministra - Korektura. Ministrov odstop zahtevajo zaradi nedejavnosti v sektorju, s katerim upravlja, nestrokovnega ministrovanja in gest, ki jih spomnijo na zgodnje obdobje nacizma, so zapisali.

Kot so še zapisali, je bila na Protestni ljudski skupščini, ki jo je že šest mesecev trajajoče enotno protestno gibanje, ki nima organizatorja, izpeljalo 17. julija v Ljubljani, med zahtevami po družbenih spremembah ena izmed najglasnejših namenjena kulturi. Zahtevajo odstop ministra Simonitija in njegove garniture.

Ljudska skupščina njegov odstop zahteva, ker minister Simoniti s svojo ekipo zavestno in na način, ki spominja na zgodnji nacizem, uničuje sodobno in v mednarodne vode vpeto živo umetnost in kulturo, ki nastajata na Slovenskem. Odstop zahteva tudi, ker je bil minister Simoniti s svojo ekipo nedejaven v času sprejemanja protikoronskih ukrepov na področju kulture in ni opravil dela na področju, ki ga zastopa. Kot tretji razlog pa navajajo, da se minister Simoniti ni odzval na državno nasilje nad vrhunskimi umetnicami in umetniki, ki sodelujejo v protestih.