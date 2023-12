Ministri Salzburškega foruma si želijo rešitve za schengenski prostor

Notranji ministri držav Salzburškega foruma so v prvem delu konferenčnega dela danes med drugim razpravljali o delovanju schengenskega območja. Pri tem je minister Boštjan Poklukar na novinarski konferenci dejal, da je za vrnitev k polno delujočemu schengnu potreben učinkovit pravni okvir s čim manj izjemami. Rešitve se morajo izraziti tudi v zakonodaji, kar med drugim vključuje pakt o migracijah, lahko pa tudi spremembe zakonika o schengenskem območju.

Gerhard Karner je izpostavil, da bi morali za delujoč schengen bolje nadzorovati zunanjo mejo EU. Pri tem je opozoril, da bi morala predvsem Evropska komisija v to vložiti več sredstev.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je medtem opozoril, da ima Hrvaška najdaljšo zunanjo mejo med državami članicami, in zagotovil, da hrvaška policija po najboljših močeh izvaja nadzor. Izpostavil je tudi vlaganja v tehnično opremo za nadzor.

Ministri Slovenije, Avstrije in Slovenije so se na novinarski konferenci strinjali tudi glede pomena sodelovanja med državami in z državami Zahodnega Balkana. Ob tem so se zavzeli, da bodo to sodelovanje še okrepili, saj je to eden učinkovitejših načinov boja proti tihotapcem in nezakonitim migracijam.