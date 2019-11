Minister razume župane, ki jih skrbijo nezakonite migracije

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je skupaj s predstavniki drugih pristojnih ministrstev sestal z župani petih obmejnih občin, ki so najbolj obremenjene z nezakonitimi migracijami. Zagotovil jim je, da bodo njihove predloge preučili, dogovorili pa so se, da bodo težave reševali postopoma, po korakih, so sporočili z ministrstva.

Sestanek, ki so se ga udeležili tudi predstavniki ministrstev za javno upravo, za okolje in prostor ter za infrastrukturo, je bil prvi v okviru delovne skupine, katere glavna naloga je proučitev vplivov nezakonitih migracij na življenje v obmejnih občinah.

Med drugim predlagajo javno razsvetljavo in popravilo cest

Župani Črnomlja, Ilirske Bistrice, Kostela, Krškega in Podlehnika so za izboljšanje razmer predlagali postavitev javne razsvetljave, popravilo cest, ki so načete zaradi patruljiranja policije in vojske, zagotovitev signala mobilne telefonije in interneta, vodovod, zagotovitev ustrezne opreme gasilcem, pa tudi nadomestitev izpada dohodka v turizmu in kmetijstvu.

Minister želi županom priti naproti

Minister pa je županom zagotovil, da problematiko obmejnih občin, povezano z nezakonitimi migracijami, razume. "In vam želimo čim prej priti naproti," je dejal županom. Zato bo k sodelovanju v delovni skupini povabil tudi predstavnike ministrstev za obrambo, za gospodarski razvoj in tehnologijo ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so strnili na ministrstvu.

Minister je županom predstavil tudi aktualno stanje na področju nezakonitih migracij v državi. Letos je policija obravnavala že več kot 14.800 nezakonitih prehodov državne meje, prijela pa tudi več kot 400 tihotapcev.

O oblikovanju delovne skupine predstavnikov občin in vlade, ki bo iskala sistemske rešitve za izboljšanje življenja obmejnih prebivalcev, so se predsednik vlade in župani obmejnih občin dogovorili 4. novembra, Poklukar pa je koordinator skupine.