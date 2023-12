Minister izbral sekretarja, ki je bil pravnomočno obsojen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi državni sekretar na ministrstvu za naravne vire je od četrtka urbanist Miran Gajšek, za tesnega sodelavca si ga je izbral minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Gajšek je bil v preteklosti, natančneje pred nekaj več kot dvajsetimi leti, sicer pravnomočno obsojen zaradi zlorabe položaja, kasneje pa sta ga doleteli še dve kazenski ovadbi, ki pa sta bili zavrženi, poroča POP TV.

Mirana Gajška je minister za naravne vire in prostor Jože Novak za novega državnega sekretarja izbral, ker je po oceni ministra strokovnjak za metode in tehnike prostorskega načrtovanja, kar bo v poštev prišlo pri obnovi po avgustovskih katastrofalnih poplavah, obenem pa je aktualni minister z njim v preteklosti že sodeloval pri projektiranju avtocest, je poročal POP TV.

Minister Novak naj bi bil sicer seznanjen z Gajškovo preteklostjo - pred dobrimi dvajsetimi leti je bil, takrat kot direktor Zavoda za planiranje in gradnjo Celje, zaradi zlorabe uradnega položaja za nepremoženjsko korist tretje osebe pravnomočno obsojen na pogojno kazen štirih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let.

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak Foto: STA

"Jaz ne vem, kakšne zgodbe so to. Vem, da je pred dvajsetimi leti mi povedal o Celju. Kjer je svoje, če sem razumel, tudi prestal ali kakorkoli že. Da je verjetno pogojno, če sem jaz razumel. On se ne bo ukvarjal ne z denarjem ne s kom drugim. Njegova naloga je predvsem vsebina, kjer se je dokazal v obeh občinah, tako v Ljubljani kot kje drugje. Mislim, da bo svoje delo lahko dobro opravljal," je po poročanju POP TV pravnomočno obsodbo Gajška, ki je pravno sicer že rehabilitiran, saj je njegova kazen že izbrisana iz kazenskih evidenc, komentiral minister Jože Novak.

Miran Gajšek je bil kasneje, ko je delal za ljubljanskega župana Zorana Jankovića, deležen še dveh kazenskih ovadb zaradi prodaje zemljišč in gradbenega dovoljenja, ki pa sta bili kasneje ovrženi.