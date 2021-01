Mercator s kampanjo za uravnoteženo prehrano Slovencev

Oglasno sporočilo

Mercator je z namenom večje ozaveščenosti potrošnikov o pomenu vključevanja živil izboljšane hranilne sestave v prehrano skupaj z dobavitelji in GZS - Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP) podprl izbrane aktivnosti projekta Zaveza odgovornosti.

V okviru kampanje želita Mercator in ZKŽP potrošnikom približati aktivnosti živilske industrije na področju izboljšanja sestave živil (manj sladkorja, soli, maščob, več prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov) in jih posledično spodbuditi k njihovem uživanju.

Mercator želi svojim kupcem vedno ponuditi le najboljše. To je tudi eden od glavnih razlogov, zakaj se je naš največji trgovec skupaj z ZKŽP odločil za korak v to smer. "Potrošnikom želimo približati živila ugodnejše hranilne sestave ter s tem vplivati na njihovo počutje in zdravje. S promocijo tovrstnih živil je mogoče prispevati k povečanemu deležu ozaveščene populacije, ki se uravnoteženo prehranjuje. Zavedamo se, da je v teh časih izjemnega pomena uživati živila, ki vsebujejo več prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov. Naš cilj je, da izboljšamo prehranjevanje celotne Slovenije ter na ta način vplivamo tudi na svojo prihodnost," so povedali v Mercatorju. Vse izdelke, ki so predstavljeni tudi v Katalogu živil izboljšane sestave in ki ga je pripravil ZKŽP, najdete tudi na Mercatorjevi spletni strani.

Med živila izboljšane hranilne sestave in za katere si Mercator prizadeva, da bi v želji po bolj zdravem načinu življenja po njih posegalo vedno več kupcev, spadajo na primer živila z naravno prisotnimi sladkorji, brez dodanega sladkorja oziroma z znižano vsebnostjo sladkorja. Za naše telo je tudi bolj ugodno, da zmanjšamo uživanje nasičenih maščob, ki so živalskega izvora in jih nadomestimo z nenasičenimi maščobami, kot so na primer omega-3 maščobne kisline. Pomemben del uravnotežene prehrane so tudi prehranske vlaknine, ki zmanjšujejo energijsko gostoto hrane. Predvsem v zimskem obdobju, ko prihaja do večjega števila virusnih obolenj, dnevi pa so hladnejši in temnejši, je pomembno, da poskrbimo za zadosten vnos vitaminov in mineralov. Najdemo jih predvsem v sadju, zelenjavi, žitih, mesu in olju.

