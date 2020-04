Mejni prehod Holmec bo del dneva ponovno odprt

Po petih dneh od zaprtja bo koroški mejni prehod Holmec od danes ponovno odprt, in sicer med 5. in 8. uro zjutraj ter med 15. in 18. uro. Za odprtje se je zavzel Svet koroške regije, ki je opozoril na pomen tega prehoda za delavce iz Mežiške doline, ki se vozijo na delo v Avstrijo. Na Koroškem sta z omejitvami odprta tudi prehoda Vič in Radelj.

Avstrija je namreč v okviru ukrepov proti širjenju novega koronavirusa sklenila zapreti več manjših mejnih prehodov na meji s Slovenijo. Po več pozivih se je zunanji minister Anže Logar v neposrednih pogovorih z avstrijskim kolegom Alexandrom Schallenbergom uspel dogovoriti za izjemo, so v soboto sporočili z ministrstva za zunanje zadeve, piše STA.

Ob tem so navedli, da ukrep Avstrije odraža prožnost za potrebe prebivalstva ob meji in da ga razumejo kot znak dobrega medsosedskega sodelovanja v teh kriznih časih. Avstrija je omenjeni prehod na meji s Slovenijo s še nekaterimi drugimi zaprla 2. aprila.

To je precej razburilo prebivalce Mežiške doline, ki bi morali poslej v službo po daljši poti čez Vič. Župani koroških občin so zato pozvali pristojne oblasti, da mejni prehod Holmec ostane odprt, za odprtje se je zavzemal tudi Sindikat delavcev migrantov Slovenije. Na Koroškem sta na meji z Avstrijo odprta tudi mejna prehoda Radelj med 5. in 21. uro in Vič med 5. in 23. uro, še navaja STA.