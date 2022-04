Meja sneženja se je spustila. Ste se tudi vi prebudili v belo jutro?

Ponekod po Sloveniji so se danes prebudili v snežno jutro. Približno pet centimetrov snega je že zapadlo na Koroškem in Štajerskem, snežne padavine pa so se pojavile tudi v jugovzhodni in osrednji Sloveniji. Meja sneženja se je spustila na 500 metrov nadmorske višine. Po nižinah sneg sicer ne bo pobelil travnikov, nad 500 metri nadmorske višine pa ga bo lahko zapadlo tudi do deset centimetrov, v gorah do dvajset centimetrov. Na Kredarici je v zadnjih dvanajstih urah zapadlo dodatnih 15 centimetrov snega. Snežiti je začelo tudi v Ljubljani.

Na Kredarici je v zadnjih dvanajstih urah padlo dodatnih 15 centimetrov. Foto: Arso Kot je zapisal meteorolog Blaž Šter, je v nekaterih slovenskih gorah zapadlo tudi 20 centimetrov snega, presenetljivo pa so travniki pobeljeni tudi na vzhodu Slovenije, denimo v Jeruzalemu, kjer je zapadlo štiri centimetre snega.

Zimsko jutro, sploh v višjih legah in ponekod na vzhodu Slovenije. Na Letališču ER Maribor je padlo 6 cm snega, Gačnik 5 cm, Jeruzalem 4 cm, Maribor 2 cm. V gorah še bistveno več do 20 cm svežega. #sneženje #april #pomlad pic.twitter.com/B3GRXrgB7T — Blaž Šter (@vremenolovec) April 2, 2022

"Pomladne cvetlice je prekril sneg. Ponavlja se torej scenarij iz preteklih let, ko se je po dolgem obdobju sončnega in nadpovprečno toplega vremena, ki smo ga bili deležni marca, na začetku aprila v naše kraje vrnila zima," so zapisali na Vreme 24/7.

Kot so pojasnili, smo hladen začetek aprila imeli predlani, na Dolenjskem so takrat namerili minus osem stopinj Celzija. Lani je sneg zapadel 6. aprila, naslednje jutro pa so marsikje po Sloveniji izmerili za ta mesec rekordno nizke temperature. Po nižinah se je ohladilo do -15, v višjih legah Notranjske in Kočevske pa celo pod -20 stopinj Celzija.

"Negativne temperature aprila niso redkost in ne predstavljajo posebne težave, če ne sovpadajo s prezgodnjim začetkom vegetacijske sezone. Zaradi podnebnih sprememb so tako v zadnjih letih vse pogostejša daljša obdobja nadpovprečno toplega vremena, ki jih prekinjajo kratke, a izrazite ohladitve," so še zapisali.

Iz prometnoinformacijskega centra opozarjajo na previdnost na cestah. Na območjih, kjer se sneg oprijema vozišča, je še vedno obvezna zimska oprema. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi nevarnosti sproženja snežnih plazov zaprta za ves promet.