Meja sneženja se bo spustila, možne tudi nevihte

Zvečer in ponoči se bodo padavine od zahoda okrepile in zajele večji del Slovenije. Možne bodo tudi nevihte. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 600 metrov, v krajih z močnejšimi padavinami pa tudi nižje. Do jutra bodo padavine večinoma ponehale, od severozahoda se bo zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, v alpskih dolinah okoli -3 stopinje Celzija.

Jutri bo sprva precej jasno, po nižinah lahko tudi megleno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajali kopasti oblaki ter krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na severozahodu okoli 9 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo precej jasno. Ponekod bo zjutraj slana, po nekaterih nižinah megla. V torek bo pretežno oblačno, še napoveduje Arso.