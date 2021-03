Mednarodna preiskava: NPU naj bi preiskoval Roka Snežiča

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) danes na območju Policijskih uprav Maribor in Koper opravljajo 23 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih ter izvajajo druge operativne aktivnosti, so sporočili z GPU. Preiskujejo sume storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in goljufije. Večer poroča, da je center preiskave davčni svetovalec Rok Snežič.

Kot so zapisali na Generalni policijski upravi (GPU), ob pomoči tujih varnostnih organov istočasno poteka tudi več hišnih preiskav na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini.

V obsežni kriminalistični preiskavi, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, je osumljenih 19 fizičnih oseb.

"Sedem milijonov evrov protipravne premoženjske koristi"

"Preiskava se nanaša na sume zlorabe položaja odgovornih oseb v več gospodarskih družbah, ki so na škodo teh družb ob pomoči slovenskih in tujih državljanov, pridobile za približno sedem milijonov evrov protipravne premoženjske koristi. Nobena fizična oseba ni pridržana. Pri današnjih aktivnostih sodeluje sto preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada in kriminalistov s Policijskih uprav Maribor, Celje in Koper ter Uprave kriminalistične policije," so zapisali.

Kot so še dodali, je za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 zagrožena zaporna kazen do osmih let, za goljufijo po 211. členu KZ-1 pa do treh let.

Snežič in družina Vuk

Večer poroča, da je center preiskave davčni svetovalec Rok Snežič. Preiskovalci hišne preiskave domnevno opravljajo tudi v Zavrču, pod drobnogledom policije pa naj bi bili nekateri člani družine Vuk, še poroča časnik. Znano je, da je bil Snežič dolga leta svetovalec nekdanjemu završkemu županu Miranu Vuku, še poroča Večer.

