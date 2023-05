Mednarodna nagrada za dizajn in razvoj za ALEJO Ljubljana

Oglasno sporočilo

Po štiriletnem premoru zaradi pandemije so v Milanu podelili mednarodne nagrade ECSP Design and Development Awards za izjemne projekte v trgovski panogi. Podelilo jih je Evropsko združenje nakupovalnih središč – European Council of Shopping Places (ECSP). Nakupovalno središče ALEJA v Ljubljani je izbrano kot najboljše evropsko nakupovalno središče v svoji kategoriji. Po nagradi Global RLI Award 2021 je to že drugo pomembno mednarodno priznanje za ALEJO – najmlajše nakupovalno središče avstrijskega razvijalca in operaterja SES Spar European Shopping Centers (SES).

ALEJA je prejela mednarodno nagrado za dizajn in razvoj. Foto: Heiko Mandl

ALEJA Ljubljana je v kategoriji Novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15.000 do 45.000 kvadratnih metrov premagala finaliste iz Nemčije in Srbije. Najmodernejša ljubljanska nakupovalna destinacija je blestela s svojo večnamensko trajnostno naravnanostjo in žirijo prepričala z inovativno uporabo strehe za šport, prosti čas in rekreacijo. Skupaj s kolesarskim poligonom pred objektom in odlično trgovsko-gastronomsko ponudbo je ALEJA po mnenju žirije izjemen primer sodobnega nakupovalnega središča.

Marcus Wild, član upravnega odbora SPAR in predsednik nadzornega sveta SES

"Naši ekipi čestitam za prejeto nagrado. Družba SES je že desetletja uspešen razvijalec izjemnih in priljubljenih nakupovalnih središč. Veličastno je, da nam je spet uspelo v našo selektivno verigo dodati format evropskega prvaka."

Christoph Andexlinger, generalni direktor družbe SES

"Ta nagrada je po svojem pomenu nekaj izjemnega – najpomembnejša nagrada, ki jo trgovska panoga podeljuje po vsej Evropi. Zato smo tega seveda še posebej veseli," je navdušen generalni direktor družbe SES Christoph Andexlinger. "Najlepša hvala vsem, ki ste pripomogli k temu uspehu, kar dokazuje vsakodnevno zelo visoko število obiskovalcev."

Toni Pugelj, direktor družbe SES Slovenija in ALEJE

"Te zmage smo izredno veseli. Najlepša hvala žiriji, da nam je podelila to nagrado," pravi direktor nakupovalnega središča ALEJA Toni Pugelj, ki je pri projektu sodeloval vse od njegovega začetka.

Prevzem nagrade: Cristoph Andexlinger, Toni Pugelj in Marcus Wild. Foto: Heiko Mandl

Nove smernice za nakupovalna središča v Sloveniji

Nakupovalno središče ALEJA v Ljubljani, ki se je odprlo maja 2020, navdušuje s posebno, kakovostno in edinstveno fasado. Ta kakovost se izraža v prostorni, privlačni arhitekturni notranjosti, ki zajema skupno 32 tisoč kvadratnih metrov. Nakupovalno središče odlikuje večnamenskost: več kot 80 trgovin, vrhunska gastronomija, različni ponudniki storitev in več kot 6.200 kvadratnih metrov velika športno-rekreacijska površina na strehi – ALEJA SKY. Poleg tega je pred objektom kolesarski poligon.

Nagrade za dizajn in razvoj (Design and Development Awards) – že od leta 1977 gonilo kakovosti za trgovsko panogo

Evropske nagrade za dizajn in razvoj (European Design and Development Awards) podeljujejo od leta 1977 (z izjemo pandemičnih let med 2020 in 2022). Prejmejo jih izjemna nova in prenovljena nakupovalna središča v Evropi. Nagrado podeljuje Evropsko združenje nakupovalnih središč (European Council of Shopping Places – ECSP), naslednik Mednarodnega sveta nakupovalnih središč (International Council of Shopping Centers – ICSC). Ta priznanja veljajo za najbolj cenjena na evropskem področju maloprodajnih nepremičnin.

ALEJA Ljubljana znotraj. Foto: ATP Pierrer

Nakupovalna središča SES so bila že večkrat nagrajena z mednarodnimi nagradami za dizajn in razvoj (Design and Development Awards)

Družba SES je že večkrat prejela mednarodne nagrade za svoja nakupovalna središča – nazadnje je leta 2021 za ALEJO prejela prestižno nagrado Global RLI Award. Že leta 2007 je EUROPARK v Salzburgu prejel evropsko nagrado, nekaj mesecev kasneje pa še svetovno nagrado Design and Development Award ICSC. Leta 2009 je sledil še ATRIO Villach, ki je prejel naziv najbolj trajnostnega nakupovalnega središča na svetu. Leta 2017 je EUROPARK Salzburg ponovno prejel evropsko nagrado Design and Development Award ICSC. Istega leta je WEBERZEILE Ried prejel nagrado ICSC Regeneration Award 2017.

ECSP: največje Evropsko združenje nakupovalnih središč

Evropsko združenje nakupovalnih središč (European Council of Shopping Places – ECSP) s sedežem v Bruslju je bilo ustanovljeno oktobra 2020 kot naslednik Mednarodnega sveta nakupovalnih središč (International Council of Shopping Centers – ICSC) in predstavlja združenje evropske trgovske panoge. Cilj združenja je opozoriti na tista podjetja, ki ustvarjajo destinacije za trgovino, gastronomijo in storitve ter zagotavljajo njihovo trajnostno delovanje.

ALEJA Ljubljana zunaj. Foto: Jošt Gantar

SES Spar European Shopping Centers

SES razvija, gradi in upravlja nakupovalna središča v šestih srednjeevropskih državah: v Avstriji, Sloveniji, Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem ter na Češkem. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih lokacij v Srednji, Južni in Vzhodni Evropi z najemno površino (GLA) več kot 830 tisoč kvadratnih metrov. SES je vodilni na trgu v segmentu velikih nakupovalnih središč v Avstriji in Sloveniji. Z več kot sto milijoni obiskovalcev na leto so trgovski partnerji v nakupovalnih središčih SES v letu 2022 ustvarili prodajo v višini 3,13 milijarde evrov. SES ponuja svoje znanje tudi na področjih razvoja projektov, vodenja gradnje, oddaje trgovinskih prostorov, upravljanja centrov in objektov ter storitve za zunanje lastnike nakupovalnih središč. Nakupovalna središča SES so prejela že več domačih in mednarodnih nagrad za arhitekturo in oblikovanje, trajnost, prometno načrtovanje in inovativno trženje. SES je del skupine SPAR Österreich.

Več informacij: www.ses-european.com in presse.ses-european.com

Naročnik oglasnega sporočila je ALEJA.