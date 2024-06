Med vožnjo ostal brez kolesa

Na številko 113 so policisti prejeli klic nezadovoljnega potnika, ki se je peljal v kombiniranem vozilu iz Srbije v Slovenijo in se sprl z voznikom zaradi občutka, da vozilo ni tehnično brezhibno. Vozilu je tudi počila pnevmatika, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Foto: PU Novo mesto

Ko so si policisti pobliže ogledali vozilo, so ugotovili, da je iz kombija odpadlo levo prednje kolo. Nekaj vijakov na kolesih je manjkalo, drugi pa niso zdržali in kolo je med vožnjo odpadlo. Vozniku so policisti začasno zasegli registrske tablice in ga zaradi tehnične pomanjkljivosti vozila oglobili.