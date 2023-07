Med obnovo strehe izbruhnil požar na stavbi Psihiatrične klinike

Ljubljanske policiste so nekaj po 12. uri obvestili o požaru na ostrešju ene izmed stavb na območju Most. Po neuradnih, a zanesljivih informacijah je požar izbruhnil na delu ostrešja ene od stavb Psihiatrične klinike pri izvajanju obnovitvenih del. Delavci so polagali izolacijo, stavba pa je bila tisti čas prazna in ni namenjena bivanju.