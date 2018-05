Po slovenskih mestih bodo maturanti opoldne zaplesali četvorko

Maturanti bodo danes točno opoldne znova zaplesali četvorko na ulicah slovenskih mest in se tako poslovili od srednješolskih klopi. Ob spremljavi Straussove melodije se bodo zavrteli tudi po nekaterih drugih evropskih mestih. Tudi letos bo tradicionalna zabava za maturante potekala pod okriljem več organizatorjev.

Maturantsko parado v Ljubljani organizira plesna šola Urška Pro, Maturantsko četvorko v okviru projekta European Quadrille Dance Festival pa Plesna zveza Slovenije (PZS). Pod okriljem PZS bodo maturanti med drugim zaplesali v Kočevju, Novem mestu, Novi Gorici, Postojni, Kopru, Trbovljah, Murski Soboti in na Ptuju.

Maturantsko četvorko na mariborskih ulicah, ki jo leto organizira plesna šola Salsero, si bo ogledal tudi predsednik republike Borut Pahor.

Brez zapletov in nesoglasij med plesnimi šolami ni šlo

Predlani so se zaradi vsakoletnih sporov med organizatorji srednje in plesne šole v Ljubljani po pomoč obrnile na ljubljansko občino. Dogovorile so se o pravilih, ki bodo veljala prihodnjih pet let, in sicer, da je glavni organizator parade v Ljubljani plesna šola Urška Pro, uporaba Slovenske ceste pa bo za vse plesalce brezplačna.

A tudi letos ni šlo popolnoma brez zapletov. Kot je opozorila Plesna šola Bolero, je Plesna šola Urška med šolskim letom večkrat spreminjala stališča glede pogojev udeležbe na maturantski paradi.

Mlade bodo informirali o nevarnostih in posledicah vožnje pod vplivom alkohola

Na paradi bo s preventivno akcijo Čista nula, čista vest letos prisoten tudi Zavod Varna pot. Mlade bodo na prizorišču informirali o nevarnostih in posledicah vožnje pod vplivom alkohola, omogočili jim bodo tudi preizkus alkoholiziranosti. "Mladih ne bomo gnjavili in jim žugali, le prijazno bomo nagovorili tiste med njimi, ki so na dogodek prišli z avtomobilom," so zapisali.

Tudi ministrstvo za zdravje skupaj z državnimi institucijami in nevladnimi organizacijami mlade spodbuja k zreli zabavi, kreativnosti in ustvarjanju dobrih spominov, brez pitja alkohola in uporabe drugih psihoaktivnih snovi.

Največji sinhroni ples na svetu se je že devetkrat vpisal v Guinessovo knjigo rekordov. Od leta 2001 do danes je povezal več kot 300.000 maturantov iz več kot 100 evropskih mest in več kot desetih držav.