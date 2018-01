Marjan Šarec razkril, ali bo šel na volitve skupaj z NSi #video

Video: Planet TV

Se nam po 28 letih obeta novi Demos? V NSi, naslednici krščanskih demokratov, nekoč največje stranke v Demosu, želijo pred letošnjimi volitvami vzpostaviti programsko koalicijo, ki bi presegla delitev na leve in desne. Čez slab mesec bodo na programski konferenci spisali seznam desetih točk, pod katerimi so pripravljeni na koalicijo s komerkoli. Ker sodelujejo v njegovi mestni koaliciji, pa so se pojavila ugibanja, ali bi lahko sklenili koalicijo s kamniškim županom Marjanom Šarcem, enim od najbolj priljubljenih politikov ta hip.

Ankete Šarcu napovedujejo dober rezultat

Dobra dva meseca po predsedniških volitvah Marjan Šarec znova postaja najbolj vroče ime na slovenski politični sceni. Po zadnji anketi Ninamedie bi na parlamentarnih volitvah njegova lista dobila 8,8 odstotka glasov in se tako v parlament prebila kot tretja najmočnejša stranka. Je to sila, okrog katere bi se lahko osnoval novi Demos?

"Odločili smo se, da bomo na te volitve šli sami. Zato smo pred štirimi leti tudi ustanovili to stranko, da bomo sami krojili svojo usodo. Po volitvah se bo, odvisno od rezultata, odločalo, kdo bo šel s kom. Da bi bilo tako pred volitvami, pa ne vidim možnosti. Sicer je to verjetno dobra ideja za NSi in SLS na desni strani. Če jim bo to uspelo, zakaj pa ne," je še poudaril.

NSi bi sodelovala s SDS brez aktualnega vodstva

Brez ideologije, neozirajoč se levo ali desno, pa bi se že pred volitvami radi povezovali v Novi Sloveniji. "Ne bomo šli v koalicijo z nobenimi skrajnimi strankami in tudi ne s skrajneži," pravi predsednica NSi Ljudmila Novak. Na vprašanje, ali je SDS skrajna stranka, pa je odgovorila: "Tukaj bi lahko komentirala." V NSi so z SDS pripravljeni sodelovati, a očitno brez aktualnega vodstva. In to je še ena točka, v kateri so si sorodni s Šarcem.

Šarec: V SDS so pozabili na odtenke

"Nismo pa naklonjeni ekstremom, nikoli nismo bili in nikoli ne bomo. Življenje ni črno-belo, je polno odtenkov," pa pravi Šarec. In na odtenke so v zadnjem času pozabili tudi v SDS, je prepričan Šarec. Kot dodaja, je SDS trenutno v nekaterih pogledih kar skrajna stranka. A to je težava, s katero se bodo morali spopasti sami, je sklenil Šarec, osredotočen na vstop v državno politiko.

NSi že nekaj časa išče možnosti, kako priti na oblast, kar bi tudi lahko bil razlog za morebitno koalicijo s Šarcem, meni analitik Zorko. Foto: Klemen Korenjak

O morebitnem sodelovanju med Šarčevo listo in NSi smo spregovorili tudi z analitikom Andražem Zorkom iz Valicona, ki se mu taka koalicija zdi popolnoma mogoča.

Šarec namreč po njegovih besedah ne stavi na politiko nagovarjanja zgolj enega političnega pola, ampak bo glasove pobiral na obeh straneh. Ker ni za tako polarizirane delitve, je odprt za različne povolilne koalicije, med drugim tudi z NSi. Po drugi strani NSi že nekaj časa išče možnosti, kako priti na oblast, je spomnil Zorko. "Ker so se javno že odrekli koaliciji s SDS, jim ostanejo druge stranke, Šarec se zdi kot nekaj novega, neobremenjenega s starimi stvarmi še najbolj primeren, " je še dejal Zorko.