Marjan Šarec napovedal spektakel

V soboto se ob dnevu Slovenske vojske (SV) v Stožicah obeta koncert Big Bend orkestra SV z gosti. Predstavniki obrambnega ministrstva in SV so razkrili, da so razdelili že vseh deset tisoč brezplačnih vstopnic. Pred koncertom bo čez dan v treh različnih terminih potekal še statični in dinamični prikaz delovanja 30 različnih enot SV.

Minister za obrambo Marjan Šarec je na današnji novinarski konferenci dejal, da je ta spektakel darilo SV in obrambnega ministrstva državljanom, saj mora biti vojska med ljudmi in jim služiti.

Načelnik Generalštaba SV Robert Glavaš je dodal, da skušajo tudi na ta način ljudi navdušiti za službo v vojski. V soboto bo tako ob 11., 13. in 16. uri potekal dinamični prikaz delovanja enot SV, da bodo pokazali, kdo so, zakaj so tukaj in čemu so namenjene, je naštel. Število mest na tem spremljajočem dogodku ne bo omejeno.

Priprave na koncert so se začele že januarja

Ob 18. uri se bo s slovesnostjo SV začel protokolarni del, ki mu bo sledil še koncert Big Benda orkestra SV z gosti. Priprave na koncert so se začele že januarja, konkretne vaje z gosti pa aprila, je dejal vodja Big Banda SV Rudolf Strnad, ki mu je v čast sodelovati z umetniki, s katerimi že sodeluje v Big Bandu, in s priznanimi glasbenimi izvajalci, ki bodo kot gosti nastopili na koncertu, med njimi Tomi Meglič (Siddharta), Maja Keuc - Amaya, Nuška Drašček, MRFY, Bepop in Matevž Šalehar - Hamo.

Šarec je dodal, da je interes za vojsko med mladimi velik, kar je pokazala tudi nedavna tradicionalna 17. rekrutacija v Beltincih, kjer so mladi pokazali, da o vojski in domoljubju vedo ogromno. Spomnil je, da je bil nedavno spremenjen tudi zakon o službi v SV, po novem se lahko vojski pridružijo ljudje brez dokončane srednje šole in jo končajo v času služenja. Kot pravi Šarec, tudi na račun tega in zvišane starostne omejitve beležijo povečan interes za pridružitev vojski.

"Slovenska vojska je ena izmed organizacij, ki ima odgovore na ta vprašanja"

Nedavno je imel Šarec še sestanek z aktivom ravnateljev, kjer je tudi v luči dogodkov v Srbiji prejel pozitivne odzive, saj lahko prav SV mlade usmeri na pravo pot in jim poda pozitivne vrednote domoljubja, kolektivnega duha, sodelovanja in pomoči sočloveku, je dejal.

"Mislim, da je skrajni čas, da se kot družba vprašamo, kje smo in kaj želimo. Slovenska vojska je ena izmed organizacij, ki ima odgovore na ta vprašanja," je prepričan Šarec.