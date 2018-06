Marius iz Nemčije: Nemce in Slovence druži ljubezen do piva

Marius Hahn je Nemec, ki sta ga delo in ljubezen zvabila v Slovenijo. Hahn je vodja nemškega in avstrijskega trga pri podjetju Hurra Studios, ki prodaja personalizirane otroške knjige Mali junaki. V Sloveniji, ki je po njegovem popolna kombinacija številnih različnih kultur, bi lahko ostal do konca življenja.

Hahn je imel že pred prihodom v Slovenijo številne izkušnje z življenjem v tujini. "Preden sem se preselil v Slovenijo, sem živel na Švedskem, kjer sem študiral v majhnem kraju na jugovzhodu države na obali Baltskega morja. Pred tem sem študiral še na Nizozemskem." Odraščal je v majhnem mestu na zahodu Nemčije, približno 45 minut oddaljenem od Düsseldorfa.

Delo in ljubezen povod za selitev

Marius že več kot leto dni živi v Sloveniji. Da je svoj prostor pod soncem našel v majhni evropski državi, sta kriva delo in ljubezen. "Želel sem se preseliti v tujino in izkusiti življenje v povsem novi kulturi." S študijem mednarodnega trženja je dobil možnost selitve. Šolanje je bilo namreč v angleškem jeziku, hkrati pa je pokrivalo več področij.

Diplomanti te smeri se pogosto zaposlijo v mednarodnih podjetjih, kar se je zgodilo tudi Mariusu. Pri pripravi svojega diplomskega dela je imel možnost dela tudi v podjetjih v tujini. Tako je nekaj časa preživel v Sloveniji in izkusil ne le drugačno delovno ozračje, temveč je začel spoznavati tudi novo kulturo in ljudi. Pozneje so mu v Sloveniji ponudili zaposlitev. Foto: osebni arhiv

A glavni razlog, zakaj je Hahn zapustil rodno Nemčijo, je bilo njegovo dekle. Ko je bil pred časom na študentski izmenjavi na Švedskem, je tam spoznal dekle iz Slovenije. "Spoznala sva se v prvem tednu življenja na Švedskem. Hitro mi je postala všeč, na srečo pa tudi ona ni bila hladna do mene. Skupaj sva preživela ves semester in ko je prišel čas odhoda, sva se odločila poskusiti zvezo na daljavo."

Pogosto sta se obiskovala. Ona je nekajkrat odšla v Nemčijo, Marius pa jo je pogosto obiskoval v Sloveniji. Čez nekaj časa je prišla odločitev o selitvi v Slovenijo, kjer zdaj on živi že več kot leto dni.

Zgodbe Malih junakov

Marius trenutno dela v slovenskem založništvu Hurra Studios, ki se ukvarja z ustvarjanjem in prodajo otroških personaliziranih knjig in slikanic pod imenom Mali junaki. Hahn za podjetje Hurra Studios opravlja delo vodje nemškega in avstrijskega trga, kjer uspešno delujejo pod imenom Hurra Helden. Trenutno se ukvarjajo s prodajo knjig na štirih evropskih trgih ter v ZDA, kmalu pa načrtujejo širitev tudi na nove trge. "Delo vodje teh dveh trgov je zelo razgibano in raznoliko," pravi.

Slovenija dežela raznolikosti

Poleg dela in ljubezni je Nemcu Slovenija prirasla k srcu zaradi svoje raznolikosti, tako zaradi narave kot kulture. Kot pravi, je Slovenija popolna kombinacija številnih različnih kultur. "Na severu je čudovita alpska pokrajina z vplivi avstrijske kulture, vpliv Hrvaške se pozna na jugu države, na zahodu pa dobiš občutek, da uživaš 'La Dolce Vita' v Italiji." Slovenci znajo po njegovo to kulturo povezati skupaj, a hkrati obdržati raznolikost, ki državo dela tako posebno in samosvojo. "Ko vse to sestaviš skupaj v – ne vzemite tega narobe – zelo majhni državi, z manj prebivalci kot jih imajo številna nemška mesta, se mi zdi to izjemno in osupljivo," še dodaja.

Foto: osebni arhiv

Marius meni, da so Slovenci zelo gostoljubni in prijateljski. "Slovenci pogosto pokažejo zanimanje za mojo zgodbo in razloge, zakaj sem se preselil v Slovenijo." Slovenci so po njegovih izkušnjah iskreni ljudje, s katerimi brez težav najdeš temo za pogovor, saj so narod izrednih življenjskih zgodb.

Slovenci močno povezani z naravo

Čeprav številni menijo, da sta Slovenija in Nemčija izjemno različni državi, Marius opaža, da sta si državi v nekaj stvareh tudi zelo podobni. "Opazil sem, da tako Slovenci kot Nemci radi spijejo kozarec piva ali vina s prijatelji v dobri družbi." Prav tako se mu zdi, da sta si državi podobni po ohranjanju tradicije, a je pri tem majhnost Slovenije prednost, da se tradicija obdrži tudi v mestih, medtem ko je v Nemčiji tradicija živa predvsem na podeželju.

Foto: osebni arhiv Ena od največjih razlik med Nemčijo in Slovenijo je po mnenju Mariusa povezanost Slovencev z življenjem v naravi, česar v Nemčiji ne moreš zaslediti, predvsem če živiš v večjem mestu. "Pohod na Veliko planino ali Šmarno goro je nekaj, česar pred prihodom v Slovenijo še nikoli nisem izkusil. Česa takšnega ljudje v Nemčiji res niso navajeni, sploh tisti, ki živijo v velemestih," pravi Marius.

Čeprav je Slovenija majhna država, so Slovenci po Hahnovih izkušnjah ponosni na svojo deželo. To je ena od stvari, na katere se je Nemec v Sloveniji navajal dlje časa. "Nacionalni ponos je v Nemčiji delikatna in zapletena zadeva, ki se pogosto opazi le v športu, ne pa tudi v vsakdanjem življenju."

V Sloveniji za vedno?

Življenje v Sloveniji Mariusa zelo osrečuje. "Trenutno ne vidim razloga, zakaj ne bi ostal tukaj še vsaj v bližnji prihodnosti, če ne celo kar za vedno," pravi. Življenje v Sloveniji je po njegovem odlična izkušnja, v kateri nadvse uživa. "Ne morem pa z gotovostjo trditi, da bom tu ostal za vedno, saj nikoli ne veš, kaj prinese prihodnost. Kot pravijo, življenje se zgodi," še dodaja.