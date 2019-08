Mariborčani zgroženi nad delitvijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predlagana delitev pokrajin, ki bi Štajersko razdelila na tri dele, je sprožila upor v Mariboru. Avstrijci imajo eno, v Sloveniji bi jih bilo pet. Ampak samo celovita pokrajina lahko konkurira sosedom. To je rdeča nit pomislekov večine mariborskih politikov in razumnikov.

"Konkretno ta predlog razumem kot neko obliko pritiska, da se začne resna razprava, razkosanje Štajerske. Število pokrajin bom kar komentiral kot neumnost," je za Planet povedal Franc Trček, mariborski poslanec iz Levice.

Aktualni predlog pokrajinske zakonodaje, o kateri se pri nas neuspešno dogovarjamo že 20 let, bi Štajersko razkosal na tri dele: Zahodno, Vzhodno in Južno Štajersko. Štajerske občine bi bile pravzaprav razdeljene celo med pet pokrajin. Nekaj bi jih namreč pristalo še v Pomurski in Savinjsko-šaleški pokrajini.

"Nisem privrženec tega"

Foto: STA Pobuda se nekaterim sicer zdi optimistična, a skriva pasti.

"Tri štajerske regije, jaz nisem privrženec tega. Potem se pa še nekdo spomni Sladki vrh, Šentilj, Marija Snežna. Rekli bodo: hočemo tudi imeti eno tako posebnost," je rekel Tone Partljič, mariborski pisatelj in nekdanji poslanec.

K resni zadevi so pristopili neresno, je oster nekdanji mariborski župan Alojz Križman.

"Razkosanje neke tradicionalne pokrajine je seveda popolna neumnost," je bil oster Križman. Risanje zemljevidov brez jasnih določitev, kakšne so pristojnosti in naloge pokrajin, zamegljuje bistvo, menijo v mariborski politiki. In prav to se zdaj dogaja.

"Naravno je, da Štajerska ostane močna Štajerska in ostane ena pokrajina. Vendar to ni najpomembnejše vprašanje. V LMŠ menimo, da je treba najprej pogledati, kakšne naloge in kakšne obveznosti bodo imele pokrajine," je opozorila Lidija Divjak Mirnik, poslanka LMŠ.

"Želimo si močne regije"

Enovitost Štajerske bi morali ohraniti z eno pokrajino s sedežem v Mariboru, tudi preostale pokrajine bi morale biti dovolj velike, dodaja poslanec Dejan Kaloh.

Foto: Samo Drobne "Da imajo potem gospodarsko moč, da imajo politični vpliv v razmerju do države. Šele takrat lahko rečeš, da so pokrajine tista vmesna raven med državo in občinami, ki bo v resnici zagotavljala uspešno razvojno strategijo," je menil Kaloh, poslanec SDS.

Brez tega bodo pokrajine težko dosegle gospodarsko moč in politični vpliv v odnosu do države. Tudi v Mestni občini Maribor zamisli o 11 regijah ne podpirajo.

"Želimo si močne regije, torej razmišljamo o treh regijah, vzhodni, zahodni in Ljubljani kot centralni regiji, ali o ideji o največ sedmih regijah," je razložil Samo Peter Medved, podžupan Maribora.

Gre za predlog, ki zadovoljuje mestne občine, je menil poslanec Franc Trček in ponudil drugačen predlog o številu pokrajin.

"Koliko je škofij, nadškofij, to je ena od redkih zadev, v katerih se strinjam z RKC," je predlagal Trček.