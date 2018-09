Manj kot trije od desetih pomagajo ponesrečencem

V Sloveniji od leta 2000 na današnji dan obeležujemo svetovni dan prve pomoči, katerega osrednja tema letos je prva pomoč ob prometni nesreči. Zaradi poškodb, ki so posledica prometnih nesreč, po svetu umre kaj 1,25 milijona ljudi letno. "V zadnjih 20 letih pa je v prometu v Sloveniji ugasnilo 4045 življenj," so v poslanici pojasnili na RKS.

Čeprav se število žrtev prometnih nesreč v Sloveniji postopoma zmanjšuje jih je na leto še vedno več kot 100. Po besedah generalna sekretarke Rdečega križa Slovenije (RKS) Renate Brunskole pa "v Sloveniji po statističnih podatkih le 2,7 osebe od desetih pristopi k ponesrečencu in mu nudi prvo pomoč".

Ljubljansko območno združenje RKS bo danes skupaj z Mestno občino Ljubljana v sodelovanju z Gasilsko zvezo Ljubljana in Reševalno postajo Ljubljana organiziralo tudi mestno vajo ekip prve pomoči in prvih posredovalcev. Letos bo vaja potekala v Bizoviku, namenjena pa je nadgrajevanju in preverjanju znanja ekip prve pomoči in prvih posredovalcev.

Prostovoljci se bodo preizkusili v štirih različnih scenarijih zaigranih nesreč. "Urili bodo pravilen pristop na kraj nesreče in oskrbo poškodovanih, obolelih oseb," so sporočili iz območnega združenja.

Deveti najpogostejši vzrok smrti

Prometne nesreče so po številu smrtnih žrtev deveti najpogostejši vzrok smrti, po navedbah v študiji Svetovne zdravstvene organizacije pa bodo brez ustreznega ukrepanja do leta 2030 že na sedmem mestu. Cilj prizadevanj številnih projektov in aktivnosti je nič smrtnih žrtev na cestah, zaenkrat pa je še zelo oddaljen, so pojasnili v poslanici.

Tudi Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca si prizadeva, da bi s preventivno dejavnostjo vplivala na zmanjšanje števila prometnih nesreč in smrtnih žrtev med udeleženci v prometu. Mednarodna federacija hkrati stremi k opolnomočenju posameznikov za nudenje prve pomoči v prometnih nesrečah.

Osnovnošolce opozarjajo na nevarnosti na poti v šolo

Dejavnosti v okviru mednarodne federacije vključujejo anketiranje učencev v šolah, kandidatov za šoferski izpit pred tečajem prve pomoči in udeležencev na javnih dogodkih. Anketiranje bo potekalo od 8. do 21. septembra. "Vprašalniki so univerzalni zato nam bodo rezultati pokazali primerjalno sliko stanja zavedanja in ozaveščenosti po celem svetu," so navedli na RKS.

Prostovoljci v dveh območnih združenjih RKS pa so se v okviru letošnjega dneva prve pomoči že pridružili opozarjanju osnovnošolcev na nevarnosti na poti v šolo. Na številnih stojnicah po Sloveniji bodo območna združenja prikazovala tudi temeljne postopke oživljanja z uporabo AED ter ozaveščala mimoidoče o pomenu nudenja prve pomoči v primeru prometne nesreče.